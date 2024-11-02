中市舊城區人潮回來了！宮原眼科帶頭衝 台中三大商圈聯手開辦市集

中區繼光街、電子街、自由路等三大商圈在台中火車站舊站開辦特色鐵道市集。（記者蔡淑媛攝）

2024/11/02 17:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕第6屆台中購物節10月25日開跑，為期2個月的促銷活動結合台中市23個商圈舉行市集，今天與中區繼光街、電子街、自由路等三大商圈在台中火車站舊站開辦特色鐵道市集，加上隔壁舊軌道區也有鐵鹿大街市集相互呼應，吸引大批民眾前往逛街購物，商圈主委開心直呼「中區人潮回來了！」

市集邀集參與今年台中購物節的優惠店家、多元特色攤商現場設攤，如小月餅的百年老店「陳允寶泉」、道地伴手禮「一福堂」及老字號的美味香腸「黑橋牌自由店」，同時，中區三大商圈各店家也接續祭出「購物節好康優惠」，還有吉他彈唱歌手米粒島、張晴等表演團隊盛情演出。

請繼續往下閱讀...

「中區觀光購物人潮回來了！」繼光商圈主委王朝藝表示，鐵路高架化及東區大智路打通後，打通中區、東區，串到台中市區，除了知名的宮原眼科的複合式餅店餐廳，中區老店家台中鐘錶、欣欣洗衣店也改裝成餐廳，帶動老店新氣象、懷舊又新潮的觀光風氣，加上市集舉辦，現在中區展現不一樣的朝氣。

今天鐵道市集吸引數十家攤商開辦，經發局舉行開幕及介紹儀式，聚攏人潮，除了官員與民代共襄盛舉，民眾也來逛街、看開幕，不過天氣炎熱，主辦單位服務員趕緊為官員、民代遞水喝，一旁有民眾已經中暑向服務台及服務人員要水喝，服務員卻置之不理，還稱沒水了，市府舉辦活動品質大打折扣。

經發局副局長李逸安表示，中區有三大商圈，是所有行政區最多商圈，這次台中購物節也要帶動買氣，遍地開花；民進黨議員江肇國說，繼上週的鈴蘭通散步納涼會活動，本週購物節期盼市府多花心思為庶民商圈促進經濟；議員黃守達也說，希望在舊城區能辦更多活動吸引人潮。

李逸安說，三大商圈有精釀啤酒餐酒館每週三推出happy hour活動，啤酒、PIZZA折扣；優質好茶名店、多家老字號太陽餅伴手禮滿額優惠、精品女裝服飾全面5折起、3C產品指定商品享9折優惠等，現場也舉辦兩階段好禮摸彩抽獎活動，民眾只要到市集攤商消費不限金額可參加摸彩。

中區繼光街、電子街、自由路等三大商圈在台中火車站舊站開辦特色鐵道市集，舉行開幕儀式。（記者蔡淑媛攝）

中區繼光街、電子街、自由路等三大商圈在台中火車站舊站開辦特色鐵道市集。（記者蔡淑媛攝）

舊台中火車站軌道區也有鐵鹿大街市集相互呼應，吸引許多民眾前往逛街購物。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法