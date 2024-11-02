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離婚婦育2子沒工作 又遭移工性侵生雙胞女

婦人離婚獨自帶2個兒子生活，去年遭移工性侵懷孕，生下雙胞胎女兒，沒有工作只能靠政府相關補助過活。（彰化縣議員賴清美提供）

婦人離婚獨自帶2個兒子生活，去年遭移工性侵懷孕，生下雙胞胎女兒，沒有工作只能靠政府相關補助過活。（彰化縣議員賴清美提供）

2024/11/02 16:44

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美鎮40歲婦人離婚後獨自帶2個兒子生活，去年遭移工性侵懷孕，生下一對雙胞女兒，沒有工作，租屋每月8千元，靠政府相關補助養活全家，曾多次衝動想不開，縣議員賴清美今天（2日）拜訪慰問她，也希望各界捐物資讓她們一家度過難關。

賴清美說，婦人離婚後自己帶兩個兒子，分別就讀高一、國三。她去年遭工性侵，生下雙胞胎女兒，而移工潛逃出境。租屋每個月8000元，她沒有工作，只能靠政府相關補助過生活，要負擔2個兒子的學費與生活費，還有家裡各項開銷，以及1對雙胞胎女兒的尿布、奶粉錢，根本喘不過氣來。

婦人多次向賴清美訴苦說，小孩生病了住院，自己心情不好，不想活了，今天再度致電賴清美說想輕生，賴清美嚇得火速衝到婦人住處勸她不要做傻事，4個小孩怎麼辦？賴清美將捐贈尿布與奶粉等物資，也呼籲各界捐贈物資一起來關心。

縣府社會處社會工作及救助科長洪文滿說，婦人列中低收入關懷，除了每個月1萬4000多元育兒補助津貼，還有特殊境遇家庭子女生活補助每人2747元，以及2個兒子的兒少生活補助每人2197元，前夫也有給予扶養費用，縣府都有持續給予關懷。

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