澎湖西嶼小門震義宮重建落成嘉賓雲集 意外插曲不斷

西嶼小門震義宮重建落成入火大典，各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）

2024/11/02 16:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕西嶼小門震義宮今（2）日舉行重建入火落成安座大典，各界嘉賓雲集，還有旅台各地民眾趕回參加，成為地方盛事，但熱鬧之餘，也意外插曲不斷，先是參加廟會年輕女子，在騎車趕路過程中與遊客相撞，緊急送醫搶救，又傳出在小門國小旁空地燃放鞭炮不慎，引發火警，幸及時撲滅。

肇建於清光緒年間的西嶼小門震義宮，根據口述歷史，主祀溫府王爺來自鄰村竹灣大義宮；曾歷經2次整建，後因年代久遠廟貌老舊、加上殿內牆壁層層剝落、廟頂又不時出現漏水，信眾暢議重建成立重建委員會，立即吸引許多旅居台灣各地的小門子弟熱烈捐款資助，歷經3年時間、耗資近5千萬元，今日舉行熱鬧的重建入火安座慶成大典。

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入火落成典禮先出動神轎陣頭，展開小門內外圍繞境及安營科儀，並由小法進行洗淨神鞭驅魔科儀後、隨即點燃廟前5營火堆，由手持大刀福倌施法進行入火科儀。上午吉時舉行開廟門迎神入殿安座，邀請議長陳毓仁、澎湖縣府顧問吳南宏、議員許月里、鄉長李添進、正副主席蔡建習、陳金女、震義宮主委許清棋及執事委員、鄉老共同主持，晚間舉辦流水席宴請信眾和旅台民眾。

1名居住在西嶼外垵的年輕女子，參與小門震義宮廟會後，又轉往竹灣廟會，上午8時20分許，在竹灣大義宮旁斜坡，與外來騎車遊客相撞，導致女子緊急送醫，居民建議應設置險降坡標誌；神轎繞境時信徒施放鞭炮不慎，導致小門國小空地火災，所幸在旁戒護消防車立即滅火。

震義宮神轎遶行社區，為活動祈福。（記者劉禹慶攝）

民眾燃放鞭炮迎神，不慎引發草地火警。（記者劉禹慶攝）

年輕女子趕車參加廟會，不慎與遊客發生對撞意外。（記者劉禹慶攝）

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