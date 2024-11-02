為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

澎湖西嶼小門震義宮重建落成嘉賓雲集 意外插曲不斷

西嶼小門震義宮重建落成入火大典，各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）

西嶼小門震義宮重建落成入火大典，各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）

2024/11/02 16:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕西嶼小門震義宮今（2）日舉行重建入火落成安座大典，各界嘉賓雲集，還有旅台各地民眾趕回參加，成為地方盛事，但熱鬧之餘，也意外插曲不斷，先是參加廟會年輕女子，在騎車趕路過程中與遊客相撞，緊急送醫搶救，又傳出在小門國小旁空地燃放鞭炮不慎，引發火警，幸及時撲滅。

肇建於清光緒年間的西嶼小門震義宮，根據口述歷史，主祀溫府王爺來自鄰村竹灣大義宮；曾歷經2次整建，後因年代久遠廟貌老舊、加上殿內牆壁層層剝落、廟頂又不時出現漏水，信眾暢議重建成立重建委員會，立即吸引許多旅居台灣各地的小門子弟熱烈捐款資助，歷經3年時間、耗資近5千萬元，今日舉行熱鬧的重建入火安座慶成大典。

入火落成典禮先出動神轎陣頭，展開小門內外圍繞境及安營科儀，並由小法進行洗淨神鞭驅魔科儀後、隨即點燃廟前5營火堆，由手持大刀福倌施法進行入火科儀。上午吉時舉行開廟門迎神入殿安座，邀請議長陳毓仁、澎湖縣府顧問吳南宏、議員許月里、鄉長李添進、正副主席蔡建習、陳金女、震義宮主委許清棋及執事委員、鄉老共同主持，晚間舉辦流水席宴請信眾和旅台民眾。

1名居住在西嶼外垵的年輕女子，參與小門震義宮廟會後，又轉往竹灣廟會，上午8時20分許，在竹灣大義宮旁斜坡，與外來騎車遊客相撞，導致女子緊急送醫，居民建議應設置險降坡標誌；神轎繞境時信徒施放鞭炮不慎，導致小門國小空地火災，所幸在旁戒護消防車立即滅火。

震義宮神轎遶行社區，為活動祈福。（記者劉禹慶攝）

震義宮神轎遶行社區，為活動祈福。（記者劉禹慶攝）

民眾燃放鞭炮迎神，不慎引發草地火警。（記者劉禹慶攝）

民眾燃放鞭炮迎神，不慎引發草地火警。（記者劉禹慶攝）

年輕女子趕車參加廟會，不慎與遊客發生對撞意外。（記者劉禹慶攝）

年輕女子趕車參加廟會，不慎與遊客發生對撞意外。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
浴火重生！伸港福安宮重建聖母殿 入火安座日期出爐
2024/02/21 20:16

浴火重生！伸港福安宮重建聖母殿 入火安座日期出爐
麻豆飛將軍廟入火安座 緬懷軍人義行
2024/05/14 05:30

麻豆飛將軍廟入火安座 緬懷軍人義行
西嶼赤馬赤樊桃殿重建入火大典 各界貴賓雲集
2023/04/28 17:56

西嶼赤馬赤樊桃殿重建入火大典 各界貴賓雲集
越夜越熱鬧！台南米街廣安宮入火安座 逾20頂神轎參與
2022/06/12 20:22

越夜越熱鬧！台南米街廣安宮入火安座 逾20頂神轎參與
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播