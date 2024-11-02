維護安寧生活環境 新北啟動「靖音專案」

新北市環保局會同警方執行「靖音專案」，維護安寧生活環境。（圖由新北市環保局提供）

2024/11/02 16:05

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局自今年11月起啟動「靖音專案」，計畫攔檢場次提升至38場，期能有效減少車輛噪音污染，增進公共安全，保障市民的生活品質，環保局與警察局於1日晚間聯合攔查182輛車輛，並結合22處移動式科技執法設備及全市196處噪音車科技執法設備，共取締25件噪音車，所有違規車輛立即告發並要求限期改善。

環保局指出，將與警察局加強在主要道路及噪音陳情熱區的聯合執法，致力於維護市民的生活品質，值得注意的是，環境部已於去年度修訂噪音管制法的裁罰基準，夜間違規的罰鍰已提高至6千元起，提醒車主必須遵守相關規定，定期保養車輛，避免產生噪音，共同維護生活環境的安寧。

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交通部為從源頭解決機車改裝排氣管引發的噪音問題，已修訂「道路交通安全規則附件十五」，修訂將於明年1月1日起生效，機車排氣管的變更將列為檢驗項目，此外，自今年起，環境部推動改裝排氣管的認證制度，並提供1年的緩衝期，有改裝非原廠排氣管的車主，建議可委託噪音實驗室進行檢驗或向地方環保局申請檢驗。檢驗合格後可完成認證程序。在今年年底前成功登記的車主，將享有免費檢驗服務，請車主儘速登記，以免逾期。

環保局呼籲，若發現車輛造成噪音污染，市民可將相關檢舉資料及影像上傳至環境部的噪音車檢舉網站，環保局將聯絡車主，要求其在指定地點進行檢測，如檢測結果顯示該車輛噪音超過法定標準，將依規定處罰並要求車主改善。

新北市環保局在主要道路加裝科技偵測噪音執法系統。（圖由新北市環保局提供）

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