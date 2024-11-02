2024台北溫泉季登場 山形花笠舞領軍踩街超熱鬧

「2024台北溫泉季」活動於11月1日至11月4日繽紛展開。（記者方賓照攝）

2024/11/02 15:55

〔記者楊心慧／台北報導〕「2024台北溫泉季」活動於11月1日至11月4日繽紛展開，現場熱鬧非凡，今天啟動儀式在吆喝聲及雄壯「生剝鬼太鼓」聲中，由「山形花笠祭」的舞者領軍，及喜愛日本舞踊的社團以大進場踩街活動正式揭開序幕，也將在11月2日、3日規劃溫泉專車、北投導覽等，邀請遊客一同來北投體驗溫泉小鎮的魅力。

市長蔣萬安今出席啟動儀式，並於致詞時表示，「台北溫泉季」是台北市的國際盛事，在台灣商圈產業觀光發展聯合總會周水美總會長、台北溫泉協會林致宇理事長及在地商圈的共同努力下，每年都吸引許多來自國內外遊客參與，讓台北市北投溫泉走入國際，也帶動觀光產業發展。

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台北市觀光傳播局說明，去年台北溫泉季道後撞神轎祈福盛典創下北投秋冬旅遊新高峰，今年活動再次搭建起台日文化交流的橋樑，主辦單位台北市溫泉發展協會邀請日本山形縣米澤市的重要祈福感恩活動、同時也是日本東北六大祭典之一的「山形花笠祭」團組來到北投，成為今年台北溫泉季的主秀。

此外，還有來自秋田縣男鹿市的「生剝鬼太鼓」演出團體，為活動增添神秘的魔幻色彩；京都創作職人西脇一博所領軍的全球唯一榻榻米樂器演奏「疊樂團」，也一同來到北投歡度台北溫泉季，為這個年度盛事帶來獨特的文化體驗。

今天由「山形花笠祭」的舞者領軍，及喜愛日本舞踊的社團以大進場踩街活動正式揭開序幕，隊伍中還有來自日本的知名卡通IP「光之美少女」、「國王戰隊」、YOYO TV的哥哥姊姊，以及北投在地的學校、社團、商圈等單位，共同參與盛會。

台北溫泉發展協會表示，這次日本團組來台北參加活動，並帶來山形代表性民謠「花笠音頭」的遊行及舞台表演，舞者皆是「山形花笠祭」中活躍的演出者，包含山形花笠舞蹈團、花笠團體-四面楚歌、花笠小姐、米澤觀光會議協會-青年部＆女性部。

舞者們演出時穿戴著有山形紅色縣花的斗笠，隨著山形縣民謠旋律翩然起舞，表達出山形縣「母親河」最上川的清新微風與搖曳稻穗的景象，每年「山形花笠祭」3天的祭典在山形都有超過1萬舞者演出、吸引超過100萬人圍觀。

觀傳局補充，北投承襲日本泡湯文化，並在溫泉業者及地方公私單位的合力支持下，成就北投溫泉的活絡興盛；今年的「台北溫泉季」邁入第22年，台北溫泉發展協會規劃四天豐富多元活動，有多元展攤、七星街主舞台每日精彩演出，還針對不同族群推出各式夜間活動，歡迎民眾共襄盛舉。

台北市長蔣萬安出席台北溫泉季。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安出席台北溫泉季。（記者方賓照攝）

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