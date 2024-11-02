竹市鑽石婚夫妻表揚 94歲翁曝幸福密碼

新竹市今天表揚75對鑽石婚夫妻，不少老夫老妻也穿著白紗參加。（記者洪美秀攝）

2024/11/02 16:08

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今天（2日）在市府大禮堂舉辦鑽石婚表揚，今年有75對牽手一甲子的佳偶獲祝福，代理市長邱臣遠讚賞，長輩們用愛、尊重與包容的婚姻密碼相伴一甲子，祝福長輩們持續攬牢牢，幸福永駐。

邱臣遠說，鑽石恆久遠，每對鑽石婚的佳人都有著浪漫動人的愛情故事，他結婚13年，要向鑽石婚、幸福美滿的長者學習，在婚姻中有更多的包容與互相尊重，看到長輩們相知相惜，是城市幸福的動力之一。

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社會處表示，今年表揚的鑽石婚長輩有75對，其中16名長輩已超過90歲，最高齡者是94歲，更有2對佳偶婚齡高達70年。長輩們一路走來，用愛、尊重與包容，豐富彼此的人生，是婚姻幸福美滿的典範。

高齡94歲的何伯伯分享，與太太結婚60年來的相處過程中，最令他難忘的是兩人剛認識時一起漫步在公園，談天說地。直到現在，兩人每天仍會在早餐時間聊一天的計畫或昨夜的夢境。而所謂的婚姻幸福美滿，就是由平凡簡單的生活日常點滴累積而成，也期勉子孫後輩，在婚姻中不能只看到自己，而是要倆人一起完成，才是美滿。

新竹市今天表揚75對鑽石婚夫妻。（記者洪美秀攝）

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