颱風重創新北山區 陳乃瑜募集物資助災民度難關

新北市議員陳乃瑜募集物資，前進新店烏來山區慰問災民。（圖由陳乃瑜提供）

2024/11/02 15:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕康芮颱風重創新北，尤其新店、烏來災情慘重，多處樹倒除了造成交通受損外，有多起壓倒電杆造成停電，更有造成路邊車輛損傷的狀況，新店山區的廣興、屈尺和烏來等地更因停電停水，許多居民因此面臨斷炊，新北市議員陳乃瑜2日和多家愛心店家，贈送乾淨飲用水和麵包至災區，協助災民度過難關。

陳乃瑜表示，康芮颱風肆虐下，市區在各方協力下已經逐漸恢復市容、復水復電，但是山區多處道路受損，直至昨晚主要幹道才搶通，包含台電工程單位才有機會入山協助搶災，因此復原時間較為緩慢。

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陳乃瑜為協助山區民眾有乾淨飲用水和食物可以暫時食用，服務處自掏腰包買麵包，並致電聯繫多家愛心店家，大家紛紛慷慨解囊提供物資，希望能盡一份心力協助同胞，陳乃瑜和服務團隊2日載著愛心物資進往山區，分送給受災民眾、消防隊、宮廟、鄰里長，陳乃瑜也現場探勘災區恢復進度，並協助聯繫工務單位加速搶災，希望山區民眾的生活也能早日回到正軌。

陳乃瑜也在啦卡路上遇到從台南來支援的台電工班，再次感謝所有投入災後搶救的無名英雄，她也感謝新北市家的方向協會、家樂福文教基金會、楊嘉明烘焙所、吉川烘焙坊、日盛點心、嘉展食品，第一時間慷慨解囊提供愛心物資。

新北市議員陳乃瑜前進災區，慰勞辛苦的搶修人員。（圖由陳乃瑜提供）

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