活用AI技術打造吹笛機器人 內湖高工學生團隊獲旺宏科學金牌獎

北市內湖高工團隊研發之可辨識樂譜吹笛機器人，獲旺宏科學獎金牌。（記者楊綿傑攝）

2024/11/02 15:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕輸入樂譜資料，吹笛機器人就可以演奏！北市內湖高工學生團隊製作出「以多任務學習MTL深度學習網路建構識譜吹笛機器人」，只要上傳樂譜，透過電腦辨識之後，就能透過以風箱、機械手指、控制電路、吹嘴等組成的機器人演奏完整的曲目，獲得今年旺宏科學獎金牌肯定。

旺宏科學獎今舉辦頒獎典禮，唯二金牌獎分別由電子電機組的北市內湖高工學生賴冠銘、彭念祖、張友銘在教師陳昭安指導下，研發之可辨識樂譜吹笛機器人；以及資訊組的台中一中學生黃政堯、蔡允成、陳宥家在教師柳佩君指導下研發「自監督學習在台灣手語辨識上之應用研究」奪得，各獲得40萬元獎金。

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關於吹笛機器人，隊長賴冠銘分享，竹笛演奏須協調吹法及指法，藉由控制吹氣流速、吹嘴角度及六指按壓音孔變化控制高音，演奏技術複雜。他們透過吹氣控制、指法運動、音準校正、樂譜辨識等四大面向，成功設計「不走音」的中國笛吹奏機器人。

評審團成員、成大半導體學院副院長許渭州表示，吹笛機器人在軟體、硬體表現都很傑出，充分展現技職以實務結合理論的能力，審查過程中獲得評審一致肯定，甚至有大學教授表現出高度合作興趣。

至於另一金牌作品台灣手語辨識系統，透過設計「詞彙辨識模型」及滑動窗口演算法，計算手語句子中所含有的詞彙，再藉由大型語言模型翻譯成中文文法，達到手語的辨識與翻譯。隊長黃政堯表示，目前可識別的辭彙量為242個，辨識準確率近9成5，未來希望能應用在日常生活中，作為與聽障人士交流的溝通好幫手。

柳佩君表示，自己讀大學時就很想學手語，但因為家貧需要打工而沒時間參與社團，擔任教職後因學校需要手語師資，讓她一圓學手語夢，也發現到手語可以幫助到很多聽障朋友，進一歩和學生討論出建構台灣手語辨識系統的構想。

旺宏電子暨旺宏教育基金會董事長吳敏求則以自身經驗勉勵年輕學子，不要過於重視近利，應透過扎實的學習培養更長遠的眼光和謀略，未來才有機會發展更具有開創性的應用，此外，旺宏科學獎首次開放團隊報名參賽，「團隊合作」和「紀律」也是半導體產業中相當重視的價值。

台中一中團隊研發「自監督學習在台灣手語辨識上之應用研究」，奪得旺宏科學獎金牌。（記者楊綿傑攝）

此次旺宏科學獎中純女生團隊也表現不俗，國立潮州高中團隊以探討PVC對蚤狀溞生理、生殖及DVM的影響為主題獲得銀牌。（記者楊綿傑攝）

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