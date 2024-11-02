彰化「爌世英雄王」誕生！他2個月狂吞260碗爌肉飯

49歲的彰化市民姚先生，奪下彰化爌肉飯節的「爌世英雄王」贏得1年份365碗免費爌肉飯，活動期間狂吞260碗爌肉飯，今天，他的女兒陪同領獎，女兒為爸爸感到開心。（記者張聰秋攝）

2024/11/02 15:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化「爌世英雄之王」揭曉！49歲的彰化市民姚先生在2個月內狂吃260碗爌肉飯，贏得一年份365碗免費爌肉飯，但體重也胖了近10公斤。他笑著說：「短時間內這麼集中地吃，真的有點可怕！吃到後來其實有點膩，現在先減肥成功再慢慢享受這美味吧！」

奪冠後的他，希望明年活動能繼續舉辦，讓更多人有機會品嚐彰化這道最驕傲的美食。

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今年彰化縣以美食行銷觀光，推出「彰化爌肉飯節」，採線上線下結合模式推廣，除了整理出全縣爌肉飯美食地圖，還舉辦「爌世英雄」比賽，找出在活動期間內吃最多爌肉飯的挑戰者。冠軍可獲一年份免費爌肉飯365碗、亞軍100碗、季軍50碗。活動不僅是為了增加彰化爌肉飯的網路聲量，更希望能帶動實際的消費，增加店家營收，並成為彰化觀光的一大亮點。

「爌世英雄」活動從9月1日到10月30日舉行，今天在彰化市延平公園舉辦壓軸的爌肉飯嘉年華會，現場表揚了得獎的「爌世英雄」，民眾現場只需花100元就能兌換由老朱阿贊爌肉飯、老担阿璋肉圓、彰化木瓜牛乳大王綠豆沙組合而成的「彰化精選小吃」，預先準備的1000份很快被搶購一空。不少人一次就換了6份，他們說，這些都是彰化的老牌美食，一次買齊真的很划算，就算半夜排隊來也值得！

奪下「爌世英雄之王」的姚先生，家裡經營中藥行，是地道的彰化人，從小就愛上彰化爌肉飯的味道。他說，跟台中、高雄等外縣市比較，彰化爌肉飯的肥瘦比例剛好，醬汁入味，再搭配Q彈的米飯，讓他百吃不厭。平時就喜愛爌肉飯的他，這次帶著輕鬆的心情參加比賽，結果真的吃出了冠軍。

為了這次比賽，姚先生平均每天吃5到8碗爌肉飯，有時還請家人幫忙。他最常光顧的店家是「蚵仔仁」、「阿章」、「阿珠」，都是他推薦給朋友的老店，這次如願拿到一年份免費爌肉飯的資格，他說，會和家人一起分享這份榮耀和美味。

姚先生表示，參加活動期間每天暴吃爌肉飯，確實有擔心膽固醇過高和體重過重的健康問題，尤其他本身就有些肥胖，活動期間體重一度暴增近10公斤，但為了能繼續享受這道地的美味，他決定在狂吃的同時也加強運動，並多喝自家中藥行的消脂茶，「豁出去就對了！」

今年彰化縣以美食行銷觀光，推出「彰化爌肉飯節」，希望讓更多人吃到這道彰化最驕傲的美食。（記者張聰秋攝）

民眾現場只需花100元就能兌換由老朱阿贊爌肉飯、老担阿璋肉圓、彰化木瓜牛乳大王綠豆沙組合而成的「彰化精選小吃」，兌 換人龍湧現，1000份很快就搶購一空。（記者張聰秋攝）

民眾拎著好幾袋的「彰化精選小吃」，一次買齊，方便又划算。（記者張聰秋攝）

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