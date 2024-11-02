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竹市「風城相遇」聯合婚禮 20對新人浪漫走紅毯

新竹市府今年「風城相遇」聯合婚禮，有20對新人在今天浪漫走紅毯共結連理永浴愛河，市府也送上6千元禮券祝福每對新人。（記者洪美秀攝）

新竹市府今年「風城相遇」聯合婚禮，有20對新人在今天浪漫走紅毯共結連理永浴愛河，市府也送上6千元禮券祝福每對新人。（記者洪美秀攝）

2024/11/02 15:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕2024新竹市民聯合婚禮今天（2日）浪漫登場，代理市長邱臣遠見證20對新人互訂終身，頒贈新人6000元禮券，姐妹市嘉義市府團隊也致贈新人贈微波爐，祝福新人婚姻幸福美滿，邱臣遠引劉德華《今天》歌詞「等了好久終於等到今天，夢了好久終於把夢實現，前途漫漫任我闖，幸虧還有你在身旁」來勉勵新人，期許新人未來不論遇到任何困難，都能互相包容、相知相惜。

今年市民聯合婚禮，由邱臣遠擔任證婚人、普天宮董事長鄭逸榛擔任主婚人、姐妹市嘉義市民政處長林家緯代表黃敏惠市長擔任介紹人，20對新人洋溢幸福笑容，在高峰婦女會好命婆帶領下依序進入婚禮會場，行感恩行禮、夫妻拜堂儀式後，由好命婆送上棗子祝福新人早生貴子，之後進行新人代表宣讀結婚誓詞及致贈祝福禮物等儀式，婚禮現場浪漫又甜蜜。

今年參與聯合婚禮的新人有從學生時代就愛情長跑，也有職場相遇、月老牽線或網路結識的良緣，不管以何種型式相遇，都是得來不易的緣分。市府表示，據內政部112年底全國各縣市人口統計資料顯示，竹市是全國第二年輕的縣市，今年1月起，原生育津貼補助加倍，由第一胎1萬5000元、第二胎以上每胎增加5000元，加倍到每胎3萬元整；鼓勵新人們努力做人，早生貴子及增產報國。

鄭逸榛也分享，普天宮內奉祀眾多神佛，除主祀關聖帝君，月老星君更是近年新崛起的情人廟，今年也邀請模範夫妻代表，與新人分享婚姻經營之道，為新人送上祝福。

新竹市府今年「風城相遇」聯合婚禮，有20對新人在今天浪漫走紅毯共結連理永浴愛河。（記者洪美秀攝）

新竹市府今年「風城相遇」聯合婚禮，有20對新人在今天浪漫走紅毯共結連理永浴愛河。（記者洪美秀攝）

新竹市府今年「風城相遇」聯合婚禮，有20對新人在今天浪漫走紅毯共結連理永浴愛河。（記者洪美秀攝）

新竹市府今年「風城相遇」聯合婚禮，有20對新人在今天浪漫走紅毯共結連理永浴愛河。（記者洪美秀攝）

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