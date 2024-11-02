康芮風災後......大安森林公園今迎2大活動 復舊進度曝

大安森林公園之友基金會舉辦「30而立自然正成長」生態嘉年華，基金會董事長林敏雄 （左）與台北長蔣萬安（右）一起切蛋糕慶祝大安森林公園30歲。（記者甘孟霖攝）

2024/11/02 14:10

〔記者甘孟霖／台北報導〕康瑞颱風重創台北市，今（2日）大安森林公園有2場活動，分別為大安森林公園之友基金會舉辦的「30而立自然正成長」生態嘉年華，以及市府文化局主辦的「白晝之夜」，市府公園路燈工程管理處表示，目前大安森林公園主園路障礙均排除可通行，復舊約6成。

台北市長蔣萬安出席致詞表示，今年是大安森林公園30週年，也是大安森友會成立10週年，許多人曾到世界各地旅遊，見識過如紐約中央公園的指標性城市綠地，但他每每來到大安森林公園，仍覺得這裡比國外更美，因為這裡有一種外國公園無法比擬的人情味，「一草一木間，都有無數台北市民的故事和回憶」。

請繼續往下閱讀...

他說，1993年大安森林公園規劃他還是學生，當時就感到非常經驗，30年後他也常常帶著孩子來到這裡累積美好回憶，未來市府團隊將持續共同推動更多生態保育和市民活動，讓大安森林公園邁向更美好的下一個里程碑。

大安森友會表示，今年歡慶公園30週年，將過往博覽會擴大以嘉年華形式辦理，包括生態市集、一系列森活體驗以及森物扮裝競賽，鼓勵大小朋友化身生態角色，一起宣導公園「不餵食」的理念。

記者實地走訪大安森林公園，雖還有部分大型樹木尚未處理，但大致不影響路面通行，今上午也有許多遊客到場散步、逛市集，頗為熱鬧。

公園處說明，大安森林公園在康芮颱風後園內約70至80株樹木倒伏，另有多處斷枝，昨（1日）投入復舊人力共116人，其中捷運局24人，水處4卡車1堆土機，公園處處34人3卡車，維護廠商18人，國軍40人，消防局6人，交管處2塔吊；昨晚間再加入2台抓斗車，目前主園路障礙均已排除，民眾可順利通行，復舊約6成左右。

大安森林公園之友基金會今舉辦「30而立自然正成長」生態嘉年華。（記者甘孟霖攝）

大安森林公園之友基金會今舉辦「30而立自然正成長」生態嘉年華。（記者甘孟霖攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法