破天荒！二水「陸上」跑水 一度無「引人水」

史上第一次「陸上跑水」，眾人在渠道旁的平面道路行走。（記者顏宏駿攝）

2024/11/02 14:40

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二水鄉跑水節系列活動今天登場，今年跑水受康芮颱風影響，縣府安全考量，破天荒把圳渠跑水移到平面道路，跑水過程從出發到抵達終點，僅花10分鐘，而「引水人」原本決議由二水鄉公所協調地方仕紳擔任，但地方仕紳均無意願，最後由縣府協助指派馬英傑參議擔任引水人。

今年跑水節開幕儀式由縣長王惠美主持，儀式先向「林先生」秉報，眾再步行至八堡圳的起點，進行圳頭祭，但最特殊的是眾人並沒有下到渠道內，而是沿著渠圳旁的道路步行，在地方人士的號召下，約有上千人完成史上首次「陸上」跑水儀式。

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縣府參議馬英傑今年扛起引水人重任，他身穿簑衣，戰戰兢兢完成整個「陸上跑水」過程。文化局表示，二水國際跑水節已經成地方期待的年度盛事，過去都由村長輪流擔任，在十幾年前的火燒事件之後，才改由官方派人擔任，此後延續好幾年。之前籌備會議上決議由二水鄉公所協調地方仕紳擔任，經詢問地方仕紳，均無意願，後由縣府協助指派馬英傑參議擔任引水人。

二水跑水節是地方的年度盛事，但2008年發生「火燒簑衣引水人」的意外事件，當時擔任引水人的二水鄉合興村村長黃裕賢循慣例穿上簑衣，在八堡圳圳頭過火時，簑衣意外被星火引燃，右臂、右腿受到2至3度燒傷，幸好無生命危險，此後當地無人敢上場接替，後來由時任文化局長的林田富緊急代打，官方派人延續至今。去年發生官員體力不支，社會開始檢討「引水人該由誰擔任？」，今年文化局希望把引水人重任交給地方，但地方似乎並不買單。

馬英傑擔任「引水人」重任。（記者顏宏駿攝）

史上第一次「陸上跑水」，眾人在渠道旁的平面道路行走。（記者顏宏駿攝）

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