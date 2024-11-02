嘉大青年創意「何你在一起」 開發洛神花新產品打造產業亮點

嘉大「何你在一起」團隊與社區開發洛神花新產品，教社區民眾一起製作。（記者王善嬿攝）

2024/11/02 12:35

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府社會處辦理第4屆「洄嘉青年Fun心玩社區計畫」，甄選少年或青年團隊創意提案投入社區行動，其中嘉義大學管理學院「何你在一起」青年團隊，協助頭港里何庄社區利用洛神花加工成手工皂，並優化包裝、數位行銷，創建「何庄好物」品牌，為社區洛神花產業加值。

「何你在一起」團隊包括嘉大企業管理系謝晴芳、應用經濟學系邱薏芳、莊煜丞及財務金融學系黃淑鎂等4名學生，透過田野調查發現，何庄社區具有鄰近水上機場特色，以「直升機」意象作為社區品牌核心、打造品牌商標，並結合何庄社區種植的洛神花，帶里民製作洛神花染精油手工皂、洛神花隨身茶包等好物，建立IG帳號行銷，打造社區產業亮點。

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社區品牌推手、何庄社區發展協會理事張麗君說，何庄社區近3年以開心農場種植的洛神花製作成洛神花雪Q餅、手工餅、罐裝花茶，在嘉義市花海節、社區成果發表活動擺攤販售，每次都銷售一空，然而因餅乾產品不易保存，因此與嘉大學生共同發想手工皂、隨身茶包等新產品，後續爭取農村再生計畫經費，優化產品品質，未來還將開發酪梨加工商品，希望以無毒農產品發揚「何庄好物」品牌，透過社區產業自給自足、永續發展。

「何你在一起」隊長謝晴芳表示，團隊成員因學校通識課「社區設計與發展」認識，在老師推薦下提案申請「洄嘉青年Fun心玩社區計畫」並獲得入選，執行計畫時常請教他人、在溝通中學習，讓她變得勇敢、主動，還能將自己所學的專業投入社區，收穫豐富。

嘉大青年團隊與社區創建「何庄好物」品牌，並開發手工皂等產品。（記者王善嬿攝）

嘉義市何庄社區發展洛神花產業，與嘉大青年團隊共創社區品牌及開發新產品。（記者王善嬿攝）

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