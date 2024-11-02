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    高市青年局力挺 「泰元」連3年上榜米其林必比登

    高雄青創店家「泰元」3度蟬聯必比登推介，受惠於青年局雄挺利計畫，讓創辦人章元淇夫婦更有餘裕追求創新，提供顧客美味料理。（圖由青年局提供）

    高雄青創店家「泰元」3度蟬聯必比登推介，受惠於青年局雄挺利計畫，讓創辦人章元淇夫婦更有餘裕追求創新，提供顧客美味料理。（圖由青年局提供）

    2024/11/02 12:28

    〔記者王榮祥／高雄報導〕獲高市青年局雄挺利政策加持，高雄泰式料理名店「泰元 Thaiyuan」連3年（2022-2024）蟬聯米其林必比登推介，青年局張以理讚許泰元的韌性，並舉其為例、鼓勵小額資本起步的青創餐飲再接再厲。

    青年局說明，泰元位處高雄苓雅二路與仁德街口、鄰近自強夜市，刷痕不均的藍漆牆面搭配綠色斑駁木門，讓原本老屋充滿泰式風情，店名從「元」出發，寓意「不忘初心，推陳出新」。

    具泰料經驗近20年的創辦人章元淇，多次深入泰國各地，親身體驗當地飲食文化，希望透過經驗累積，將泰國隨性而不隨便的料理態度帶回台灣，美味藏於生活周遭，「街頭炒河粉」便是泰元的鎮店招牌之一。

    此外，與台灣王子麵、印尼Indomie、韓國辛拉麵同屬方便麵食的泰國媽媽麵，在泰元巧手下創作出「海鮮媽媽麵」口味，選用鮮蝦和小卷等新鮮食材，濃湯中加入椰奶和香茅，風味醇厚。筷子夾破的生蛋黃緩緩流入湯汁，與湯的夕陽色澤相映成趣，香氣隨著熱氣縈繞，幸福滋味令人食指大動。

    除了這些鎮店招牌，泰元還提供多種泰國經典美味，包括綠咖哩、紅咖哩、打拋豬、蝦醬炒飯等。尤其是蝦醬炒飯中的蝦醬為了保證風味，由店家費時3至4小時手工製作；而「羅勒腰果海鮮飯」則是一道富含海鮮鮮味，並結合腰果香脆和羅勒清香的特色菜餚，單憑菜名就浮現其美味輪廓，絕對值得饕客一試。

    青年局長張以理表示，青創餐飲常以小額資本起步，泰元創業之初，便是在有限廚房空間起家，並以堅強與韌性的精神從小店做起，後配合青創政策，逐步站穩市場做出口碑，如今已成國際好評的料理明星，他為業者感到開心。

    張以理強調，未來青年局仍持續推動青創輔導計畫，營造小型規模事業友善環境，推薦在地年輕人多加利用青創資源，詳情鎖定青年局官方FB、IG與Line@ （@youth.kcg），掌握第一手最新消息。

    「泰元」店內隨處可見泰式擺飾，一進店裡彷彿置身泰國街頭。（圖由青年局提供）

    「泰元」店內隨處可見泰式擺飾，一進店裡彷彿置身泰國街頭。（圖由青年局提供）

    泰元創辦人章元淇認為，台灣的泰式料理多為合菜，創立「泰元」便是希望打造人少也能享用美食的愜意餐館。（圖由青年局提供）

    泰元創辦人章元淇認為，台灣的泰式料理多為合菜，創立「泰元」便是希望打造人少也能享用美食的愜意餐館。（圖由青年局提供）

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