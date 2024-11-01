康芮颱風釀新北新店坪林烏來多處停電 抱怨電話接不完

康芮颱風造成新北市新店坪林烏來多處停電，報修電話接不完。（台電北南區處提供）

2024/11/01 16:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕強颱康芮暴風籠罩，新北市受強風豪雨嚴重侵襲，在新北市地區已造成嚴重樹竹倒塌壓損供電設備災情，截至1日下午兩點，累計曾停電戶數計9萬5430戶，尚有7502戶停電中，主要集中在新店、坪林及烏來等地區，目前台電台北南區營業處正全體動員搶修中。

台電北南區處表示，康芮颱風風雨強勁橫掃新北地區，強勁的風勢更造成許多路樹倒塌及招牌掉落壓損電線，台電接獲許多民眾抱怨未能於第一時間到場搶修，台電指出部分地區因道路坍方、樹倒，無法進入搶修，以致影響搶修復電進度，請用戶多點耐心，給予包容與鼓勵。

請繼續往下閱讀...

台電北南區處表示，為增進搶修效率，儘速恢復電力，北南區處已動員234名工程人員及承攬商全力搶修，並由台中區處調派3班計22名人員支援，期望以最短時間恢復供電。

北南區處與新北市政府加強配合聯繫，指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，即向新北市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，配合市府各級單位第一時間處理，加快復電速度。

北南區處對於在颱風期間提供及關心停、復電資訊的民眾深表謝意，但由於電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶之需求，還請民眾多多體諒，耐心等候。

康芮颱風造成新北市新店坪林烏來多處停電，報修電話接不完。（台電北南區處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法