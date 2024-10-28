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    自然碳匯新進展！ 森林、竹林經營減量方法通過審查

    台灣擁有近220萬公頃森林、18萬公頃竹林，碳匯資源豐富。此為示意圖。（資料照）

    台灣擁有近220萬公頃森林、18萬公頃竹林，碳匯資源豐富。此為示意圖。（資料照）

    2024/10/28 22:06

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕台灣擁有近220萬公頃森林、18萬公頃竹林，碳匯資源豐富。環境部今（28）日審查通過「加強森林經營碳匯專案」及「竹林經營碳匯專案」2項本土自然碳匯減量方法，事業可依兩項減量方法加強或改善既有森林、竹林經營方式，並將森林與竹林經營所增加碳匯轉換為自願減量額度（碳權）。

    森林及竹林會吸收大氣中的二氧化碳，並轉換為碳儲存在體內，可抵減溫室氣體排放量，被稱為「自然碳匯」是達成淨零目標的重要解方之一。目前國內既有的自然碳匯方法學僅「造林與植林碳匯專案」，「加強森林經營碳匯專案」及「竹林經營碳匯專案」2項自然碳匯減量方法，則是氣候變遷因應法實施後，首個通過審查的碳匯方法學。

    環境部氣候署長蔡玲儀表示，由於沒有那麼多的土地可以新植造林，今年初農業部提出「加強森林經營碳匯專案」，希望針對既有森林加強經營管理，把樹木做成國產材，增強森林碳吸存及儲存能力；另外，竹林生長快速，做成竹製品也有很好的固碳效果。審查委員花很多時間討論如何計算竹製品的固碳量，並規定不得將生命週期短的產品納入計算；另為追蹤林產品及竹產品的流向，也要求申請專案必須加入國產材追蹤體系。

    蔡玲儀表示，今天通過的2項減量方法，將待農業部依會議決議修正完成後，公告在環境部的「溫室氣體自願減量暨抵換資訊平台」，有意願執行森林或竹林經營的單位，都可以依照方法學提出個案申請計畫，確實照計畫及減量方法學執行，並通過查驗審核，才能取得減量額度，「這並不是一件很容易的事，必須有時間的投入。」

    環境部說明，「加強森林經營」適用於濕地以外，實施以林木為主的間植、刈草、林分密度管理、疏伐、修枝、收穫及其他森林經營措施的森林，且應於執行日起3年內提出註冊申請。「竹林經營」適用於專案活動起始前5年，其土地利用狀態已是竹林，且桂竹、孟宗竹等散生竹的竹類佔林分5成以上、莿竹、長枝竹等叢生竹林的竹類佔林分2成以上，以及收穫竹稈專案邊界內的喬木，除基於森林保護的必要措施外，不得伐除。

    農業部則表示，已規劃明年提供補助經費，鼓勵企業與農民團體合作來參與專案註冊申請，不僅提供企業履行其企業社會責任、揭露ESG績效及碳抵換等需求，也創造自然碳匯轉化出碳減量價值的可能，助力我國邁向2050淨零排放目標。

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