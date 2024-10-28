中央產學合作計畫2.0前進高職 龍華科大、大潤發和光復高中合作

中央產學攜手合作計畫2.0前進高職，台北龍華科技大學與大潤發和光復高中合作，到學校進行徵才說明，鼓勵高中生畢業即就業，還可賺錢兼顧升學。（記者洪美秀攝）

2024/10/28 17:19

〔記者洪美秀／新竹報導〕教育部與經濟部及勞動部跨部會合作擴大推動的產學攜手合作計畫2.0前進高職，其中台北龍華科技大學與大潤發量販店及新竹市光復高中合作，前進高職進行校園徵才說明會，鼓勵學生透過技高、技專院校及廠家的三方合作，展現學用合一精神，讓學生「就學」與「就業」同時兼顧，高中畢業即就業。

中央從110學年度起，就透過建立單一窗口，獎勵機制及相關資源整合，提供經費支持及增補學生獎助學金等誘因，鼓勵高職學生與企業參與，實現企業、學校共同培育人才之目標。且參加的學生依勞動基準法規定的正式員工，享有勞健保相關保障，加深產（企）業與技職學校的合作。

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光復高中資料處理科與台北龍華科大合作，畢業後學生可直升科大進修，學生三年級下學期期末考後，可先進入大潤發中崙店建教實習6週，待8月進入龍華科大就讀時，學生可選擇大潤發土城店、景平店或八德店作為工作實習場所，大學期間每週在廠家工作4天、龍華科大上課2天、休息1天，畢業後還可取得科大學歷。

這是教育部推動產學攜手合作計畫2.0，對廠家而言，重理論與實務教學，可以彌補重點產業人才需求缺口；對學生而言，可兼顧就學就業，除可取得大學文憑，還能賺得人生第一桶金，且可大幅減輕弱勢家庭的經濟負擔，達到產學合一的政策目標。

畢業後有意願留任者，通過單位主管面試，還可轉任為儲備幹部，透過學校與廠家的合作輔導，提升學生實習技術與解決問題的能力，讓學生在就學階段即有行銷、物流、管理的實務經驗，而這樣的校園徵才說明會確實吸引不少高中生有興趣，認為可兼顧就學與就業，不少高中生已決定參與實習。

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