賞景、品茗 參山國家風景區管理處峨眉湖畔辦茶席體驗

新竹縣峨眉湖畔的彌勒大佛，在湖光山色的映襯下成為顯著的打卡名所。（記者黃美珠攝）

2024/10/28 16:43

〔記者黃美珠／新竹報導〕交通部觀光署參山國家風景區管理處推廣新竹縣知名的東方美人茶，最近在峨眉湖環湖平台舉辦茶席體驗，現場設10席不同風格特色茶席，讓品茶客對著細茅埔吊橋美景，在悠揚國樂聲中細品東方美人茶香。

參山國家風景區管理處長曹忠猷說，該處轄下的竹竹苗觀光潛力很優，特別是新竹縣峨眉湖湖畔的品茗，來客可以邊品茶、邊欣賞湖面遊艇、以及峨眉湖碧波蕩漾的優閒景致，也可以自己下去搭乘遊艇又是另番遊趣。

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該處這次首度在峨眉湖畔舉辦茶席活動，在自然的湖光山色中，遊客喝完茶還能順道一遊細茅埔吊橋、彌勒大佛、富興老街、十二寮休閒農業區以及當地的登山步道，不管天候如何都各有不同的愜意。

活動現場他們特別邀請富興老茶廠的老茶師替大家介紹東方美人茶的獨特風味，也安排幾個茗茶作坊的師傅帶來各自的茶品，給來客領略不同茶行的不同「手路茶」風味。

至於參山處分年、分段打造的「真、善、美」迴圈環湖步道，預計於2026年將全部完工，將串連細茅埔吊橋、富興老茶廠、以及大自然文化世界等景點，為遊客提供更豐富的旅遊體驗。

參山國家風景區管理處表示，真善美迴圈環湖步道將在2026年完工。（記者黃美珠攝）

參山國家風景區管理處日前在新竹縣峨眉湖畔舉辦東方美人茶席體驗。（參山國家風景區管理處提供）

參山國家風景區管理處日前在新竹縣峨眉湖畔舉辦東方美人茶席體驗。（參山國家風景區管理處提供）

參山國家風景區管理處日前在新竹縣峨眉湖畔舉辦東方美人茶席體驗。（參山國家風景區管理處提供）

參山國家風景區管理處表示，真善美迴圈環湖步道將在2026年完工。（記者黃美珠攝）

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