立院經濟委員會苗栗考察 農水署打6口井解決通霄灌區外用水問題

通宵灌區外用水問題，農田水利署長蔡昇輔說明，6座取水井預計今年底發包，明年初動工、年底完工。（圖由立委陳超明國會辦公室提供）

2024/10/28 16:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕立法院經濟委員會今（28）日到苗栗縣考察多項農業建設。立委陳超明表示，農業部同意以伏流水井方式改善通霄鎮灌區外的用水，預計明年底可完工；後龍雜糧專區案，國發會也將函送行政院爭取核定；另，苑裡鎮冷鏈倉儲系統案也獲農業部原則支持。

陳超明長期關心並追蹤通霄灌區外用水、後龍雜糧專區等議題，再以立法院名義邀請農業部赴苗栗考察。

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通霄灌區外用水原計劃藉由南勢溪整治時一併處理，惟相關流程過於繁雜，無法立即解決農民耕作取水問題，經與農田水利署多次討論後，農水署設計從梅南里、城北里、城南里、南和里間設置6座取水井，協助農民灌溉，預計增加50公頃農田用水，總經費約6000萬元。

出席考察的農田水利署長蔡昇輔說，6座取水井預計今年底發包，明年初動工、年底完工，同時，農水署過去3年針對田間管路灌溉設備已補助403戶農友，未來仍會持續協助。

另，後龍雜糧專區案自2016年起推動，尚未獲行政院核定。陳超明說，成立農業專區為農業部政策，但目前全台僅2個獲得核定，後龍雜糧專區中主力作物西瓜，近年已打開知名度，搭配好望角風景區及白沙屯拱天宮的人潮，肯定能帶動地方農業發展與增加農民收入。

出席會勘的農業部次長胡忠一說，農業部對於該案絕對支持，未來獲得行政院核定後，尚須經過保安林地解編程序，農業部會繼續給予協助，力促雜糧專區成立。國家發展委員會產業發展處副處長陳瓊華也說，國發會已彙整完各部會意見，預計近日就會發函至行政院爭取核定。

此外，苗縣府擬於苑裡交流道旁建置冷鏈系統，正向農業部爭取500萬元規劃經。農業部次長胡忠一表示，原則同意冷鏈系統的建置，但土地取得、通路等因素必須審慎思考，使冷鏈系統佈建完成後發揮最大效益。陳超明並藉考察促中央、地方建立聯繫窗口，使該案早日完成審查，加速苗栗縣冷鏈系統的規劃。

另，陳超明先前成功媒合通霄青農與工研院合作種植抗逆境作物烏腳綠竹筍，目前栽種情形符合進度，預計明年可以採收。除了烏腳綠竹筍，當時同時推動澳洲茶樹栽種，陳超明表示兩項作物都獲鄉親正面肯定，建議農業部應該大力推廣，活絡沿海地區發展，也獲農業部認同，表示會加強與工研院合作，提供農民需要的設備。

苗栗縣政府農業處長陳樹義簡報說明縣府擬於苑裡交流道旁建置冷鏈系統規劃。（圖由立委陳超明國會辦公室提供）

立法院經濟委員會考察通霄青農與工研院合作種植抗逆境作物烏腳綠竹筍，目前栽種情形符合進度，預計明年可以採收。（圖由立委陳超明國會辦公室提供）

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