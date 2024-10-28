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    新店陽光運動公園直排輪場大整修 鋪面全面換新

    鋪面全面換新後，陽光直排輪場整修後場地平整安全。（圖由新北高灘地工程管理處提供）

    鋪面全面換新後，陽光直排輪場整修後場地平整安全。（圖由新北高灘地工程管理處提供）

    2024/10/28 15:08

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市新店區陽光運動公園直排輪場是熱門運動場地，卻因使用率高導致地坪多處破損。為提供更安全的溜冰場地，新北市高灘地工程管理處今年6月起封閉場地全面整修，除鋪面重整外，另增加2處初學者練習區，場地整修後煥然一新，10月中旬開放後吸引民眾溜冰。

    高灘處處長黃裕斌表示，為符合使用需求，從整修規劃到施工過程，皆邀請專業直排輪教練建議協助整修，上最後一道面層前也邀請直排輪玩家試溜，針對地坪平整度改善，利用閒置空間再增加2處初學者練習區，期望打造符合需求的練習場地。

    黃裕斌補充，新北河濱公園有4座直排輪場，高灘處逐年列預算定期整修，去年整理完成江子翠直排輪跑道。高灘處今年申請體育署專案補助增設江子翠直排輪欄杆圍板，未來視情況爭取類似設施補助，期待場地更貼近需求。

    陳先生經常帶小孩玩直排輪練習，他表示，直許多家長帶孩童來這裡學習直排輪，假日經常有比賽活動，過去因地坪磨損常修補，但期間常有空窗期，家長們皆盼全面整修。如今場地整修完成，全場有5處初學者練習區，嶄新的場地讓人練習有感。

    因為場地使用率高，陽光直排輪場整修前地面多次修補有龜裂狀況。（圖由新北高灘地工程管理處提供）

    因為場地使用率高，陽光直排輪場整修前地面多次修補有龜裂狀況。（圖由新北高灘地工程管理處提供）

    陽光直排輪場經過大整修以後，場地變得更平整安全。（圖由新北高灘地工程管理處提供）

    陽光直排輪場經過大整修以後，場地變得更平整安全。（圖由新北高灘地工程管理處提供）

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