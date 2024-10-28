採收期就想起扶助家庭 伍國賢連續8年贈椪柑助家扶

北台南家扶獲果農捐贈椪柑進行義賣，籌措歲末送暖經費，呼籲大家共襄盛舉。（記者王涵平攝）

2024/10/28 13:17

〔記者王涵平／台南報導〕每年在山上開始採收椪柑時，就想起每天為生活打拼的扶助家庭，果農伍國賢8年來推動捐贈椪柑助北台南家扶義賣，迄今累計2000箱，籌措歲末送暖經費，今年義賣活動開始，呼籲大家共襄盛舉。東山青皮椪柑今年雖因氣候因素減產，伍國賢仍邀請在地產銷班青農一同捐出300箱青皮椪柑，家扶義賣價格25A級每箱400元、27A級每箱500元（每箱約10斤）。

67歲伍國賢種椪柑近50年，2017年開始與家扶合作，從每年捐贈100箱到200箱，去年帶動青農產銷班加入愛心行列，至今年為止共捐出近2000箱椪柑。

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伍國賢表示，每年在山區175線採收椪柑時，就會想起扶助家庭的親子每天為生活打拼，因此希望貢獻一點心力幫忙，也邀請大家一起協助家扶義賣活動。

果樹產銷班長尤文政表示，青農返鄉繼承家鄉產業的發展相當不易，感佩伍國賢多年來努力栽種優質椪柑，以及熱心公益，在地青農共同贊助100箱。

每年9至11月為東山、白河青皮椪柑生產季節，多汁且酸甜的口感，目前正是品嘗最佳時節。

北台南家扶中心主任李桂平頒贈產銷班及伍國賢感謝狀，他說，家扶中心每年歳末寒冬送暖活動，表揚自強家庭與兒少，提供生活用品及家庭禮物、義診、義剪服務等，讓近900戶弱勢家庭感受社會的溫暖。活動經費龐大，懇請社會大眾有錢出錢、有力出力，一起來關心鼓勵弱勢家庭。

果農伍國賢（中）8年來推動捐贈椪柑助北台南家扶義賣，迄今累計2000箱。（記者王涵平攝）

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