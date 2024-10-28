口湖反變電站自救會再抗議 按鈴告雲縣府圖利

口湖反變電站自救會近百人再到雲林縣府抗議，要求撤銷光電廠商的土地容許使用許可及同意函。（記者黃淑莉攝）

2024/10/28 13:01

〔記者黃淑莉／雲林報導〕口湖反變電站自救會近百名村民今（28）日先前往雲林縣府抗議，隨後又到縣議會陳情反對設置變電站，自救會副會長羅清水表示，光電廠商涉及綠能弊案上週被新北檢署起訴，要求縣府撤銷核發的同意函及容許使用，並希望議會監督縣府撤銷該案。隨後自救會幹部也到雲林地檢署按鈴控告縣府圖利。

光電廠商建置變電站場址在口湖謝厝村，村民質疑業者甲地辧說明會卻在乙地施工，且距離村落僅200公尺及淨水廠太近，強烈反對興建，村民組成口湖反變電站自救會長期抗爭，去年6月到縣府及議陳情，縣府要求業者在與地方村民協調達共識前暫時停工，沒想到上週五（25）日村民發現有重機具進駐，擔心業者又要強行動工，數十人趕到現場抗爭。

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近百名村民今早手拉「全案撤回」、「依法撤銷」、「官商勾結」、「圖利財團」等白布條在縣府前抗議，羅清水說，廠商的行為很惡質，從縣府取得同意函、土地使用容許，資料造假，懷疑有官商勾結，且該廠商因涉綠能弊案日前被新北地檢署起訴，要求縣府撤銷同意函及土地使用容許，這也是自救會最大訴求。

隨後村民前往縣議會陳情，希望議會議員能監督縣府，由副議長蔡咏鍀代表接下。

對此，縣府表示，對於業者上週強行進場施工，縣府感到遺憾，呼籲業者應該再與村民溝通，呼籲能源署要求業者暫停施工，並撤銷核發許可。

縣長張麗善指出，對於謝厝村民反對變電站已超過2年，公部門基於法令沒辧法及時配合民眾的訴求，感到很痛心及遺憾，縣府也積極尋求各種管道來解套，由於中央已撤除業者另一張的展延，針對現正在施工這案，縣府已發函能源署重新審理、撤銷籌設許可等，希望中央能體恤民意，讓鄉親不用再埋鍋造飯、風吹日曬辛苦。

至於自救會提告部分，整個司法判定還沒有定讞前都應以無罪推論，不要無限上綱、羅織罪名，希望大家能夠理性，把所有的專業交司法來判定。

雲林縣政府建設處代理處長鄭峯明表示，有業者在口湖謝厝寮興建升壓站，該案由經濟部能源署核准籌設計畫書，縣府會將陳情民眾意見轉請能源署妥為處理。

口湖反變電站自救會成員前往雲林縣議會陳情，由副議長蔡咏鍀（右2）代表接下。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善重申縣府已行文希望能源署重新審查、撤銷升壓站籌設許可等。（記者黃淑莉攝）

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