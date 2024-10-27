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    高雄鋰電池火災77件 微型電動二輪車最多

    高雄市去年迄今年9月底，鋰電池火災發生77件，所幸無人傷亡。（讀者提供）

    高雄市去年迄今年9月底，鋰電池火災發生77件，所幸無人傷亡。（讀者提供）

    2024/10/27 22:24

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕鋰電池火災逐年攀升，高雄市消防局今統計，去年迄今年9月底發生77件，以微型電動二輪車22件最多，電動車除汽車外占總數近一半；其餘為行動電源、電池模組，大多是民眾過度充電、改裝電池線路等釀災，消防局提醒民眾留意。

    根據消防署統計，全國近5年發生超過435件鋰電池火災，高雄去年迄今年9月底發生77件，以微型電動二輪車22件最多，除了電動汽車未發生火災外，其他電動車總計發生35件，包括電動機車、微型電動二輪車及電輔腳踏車等，占總數發生數將近一半；排除車輛後大多是行動電源、電池模組，所幸及時滅火無人傷亡。

    消防局表示，鋰電池潛藏危機，過度充電、高溫環境、擠壓碰撞等情況，都可能造成起火燃燒，甚至引發爆炸釀禍，民眾大多過度充電，以為利用睡覺時間充電到隔天剛好可以使用，不料半夜電動車或行動電源起火燃燒；甚至改裝電池線路或使用非原廠電池，原本想省錢不料釀災花更多，甚至燒毀住家得不償失。

    鼓山區一戶民宅因微型電動二輪車過度充電起火燃燒，波及1樓停放室內機車燒更大，所幸住戶及時逃生，否則阻礙大門逃生，後果將不堪設想。

    鳳山區一戶民宅前充電電池起火燃燒，還波及1輛電動車燒毀，住戶卻外出買東西不在家，經查近5年發生4起充電火警，警方將住戶依公共危險罪嫌送辦。

    消防局提醒民眾防範鋰電池火災，購買檢驗合格有安全標章電器，故障回原廠檢修勿自行拆解改裝，使用時避免撞擊、輾壓或刺穿造成毀損，使用原廠充電器，並遠離可燃物，也勿暴露高溫環境，尤其鋰電池充電時人要在場，發現異常發熱或膨脹現象，應立即停止使用，並定期檢查家中電器，以維護居家安全。

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