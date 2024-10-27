手搖飲新品牌搶灘 掀台南戰國時代

台南手搖飲1級戰區，新品牌「自然．湉」的長方型「AI智茶機」就擺在櫃台上，十分有趣。（記者洪瑞琴攝）

2024/10/27 20:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南可說是「飲料之都」，許多知名連鎖手搖茶飲店發源於台南，加上外地品牌林立，如一級戰區各立江山，現在又有新品牌「自然．湉」進攻搶灘，掀起茶飲界話題。

國內知名茶飲品牌包括清心福全、翰林茶館、50嵐、丸作食茶、迷客夏都是發跡於台南，其他還有自在軒、波哥、布萊恩、波哥、茶の魔手、嚮茶等也是不落人後；外地品牌如茶湯會、大苑子、COCO都可等各品牌手搖飲料亦在台南占有一席之地。多年未在台灣拓展加盟店的台南老牌紅太陽，最近也宣布明年將回歸擴大台灣市場。

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新進駐台南的「自然．湉」，選擇在民族路新光三越商圈開設首家旗艦店，店面最先映入眼簾的就是獨家研發AI智茶機，將飲品製作處設置於櫃台，消費者看得見飲料製成方式；還有1款蜂蜜夾心飲品「花轟奶奶」，花生牛奶佐純蜂蜜提味的濃郁冰沙，話題性十足。

年輕夫妻沈永鑫、黃雅汶創業，對於想在競爭激烈的台南打江山，他們深表信心。沈永鑫說，之前創設過其他餐飲品牌，從經驗中修改缺失，才研發出這部人工智慧機器。「因為每間店品質參差不齊，要紅不簡單」，以前沒辦法控制的人事成本與品質，利用這部機器就能夠穩定下來，且將製作流程簡易化、降低茶湯及物料的損耗率，因流程簡化亦節省1至2名人力。

黃雅汶表示，使用最原始水果的甜、純正蜂蜜的甜，湉也代表寧靜安心，因而品牌取名「自然．湉」寓意健康愉快，並且都採用台灣在地水果，跟產地果農合作直接配送，希望能發揮企業社會責任幫助農民收益。

沈永鑫、黃雅汶夫婦胼手胝足創業，開創手搖茶飲新品牌。（記者洪瑞琴攝）

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