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    台南人潮擠爆！週末近40活動齊發 市府喊多搭接駁車

    台南週末近40個活動齊發人潮擠爆，市府呼籲民眾搭乘接駁車。（台南市政府提供）

    台南週末近40個活動齊發人潮擠爆，市府呼籲民眾搭乘接駁車。（台南市政府提供）

    2024/10/27 17:59

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市週末人潮大爆滿，除了官方辦理的台灣設計展、國立台灣歷史博物館13週年館慶、台南國際餐酒嘉年華，還有民間商圈主辦的赤嵌萬神節、海安商圈萬聖節等大、小活動齊發，溪南、溪北總計近40個活動，人潮擠爆整個大台南。

    南市府表示，為迎接廣大人潮，市府交通局及相關單位已於活動前密集研商，除了事前安排停車空間，也安排交通接駁車。透過交通圖卡、媒體宣傳等方式呼籲前來參觀的民眾選擇大台南公車，或活動接駁車前往。市府還特別提供1萬5000份限量咖啡分享券，贈予搭乘接駁車的民眾。

    交通局說明，為順利疏導交通，配套採取假日封路，其範圍以影響最小的方式辦理，活動結束後也即開放通行。在西市場部分，配合原有國華街與正興街的假日徒步區，進行延長實施時段；南美二館部分則配合人潮溢流及機車停車需求，於忠義路（中正路至府前路）進行封路，以確保人潮安全並減少機車違停之問題，忠義路沿線住戶仍可告知義交彈性放行。盼受影響住戶能諒解。

    為容納更多熱情人潮前來台南觀光，為地方創造蓬勃活力與經濟產值。南市府特別在活動外圍規劃了大型停車場及免費接駁車服務。南市府再次呼籲，懇請民眾多多利用免費接駁服務，可避免塞車加速抵達會場。

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