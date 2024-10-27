1967年出生者限定！台鐵總統花車遊程 11/3開放20個免費席位

台鐵總統花車遊程，開放民眾搭乘，並參觀列車上的會議室兼餐廳。（台鐵公司提供）

2024/10/27 16:48

〔記者蔡昀容／台北報導〕僅服務過前總統李登輝的總統花車，10月、11月開放民眾以遊輪式遊程方式搭乘體驗。台鐵公司表示，11月3日的總統花車舉辦特別活動，與花車同樣於1967年出生的旅客，限量20人得免費搭乘，請有興趣的民眾以電子郵件報名，11月1日台鐵官網及臉書將公告入選名單。

台鐵「總統花車」是國家元首巡視用座車，1967年購入，標示1967年台北機廠出廠。1969年改造完成之後，僅於1991年南迴鐵路通車前，載送前總統李登輝巡視，此後再無執行任務。

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台鐵配合振興東部觀光，10、11月以郵輪式列車遊程方式，開放民眾搭乘總統花車，共計開行16趟次，每趟次提供132席位。10月遊輪式遊程全數售罄，11月尚有座位。

台鐵公司今天宣布推出11月3日總統花車專屬企劃「1967同樂會」，邀請與總統花車同於1967年出生的國人免費搭乘花車，當天台東往返瑞穗限量20人，凡1967年出生的民眾，僅需將報名資料電郵台鐵公司（2002626@railway.gov.tw），台鐵將於11月1日上午10時於官網及官方臉書公告入選者，並通知入選者11月3日相關乘車資訊。

台鐵說明，電郵主旨請註明1967同樂會報名，內文請提供姓名、出生年月日、聯絡電話（手機）及可證明出生年月日的身份證件正本照片。總統花車行程包含復刻50年代「火車大菜」鐵路便當、專屬名片式車票、明信片等精美小禮，只送不賣。更多資訊請洽台鐵公司郵輪式列車官網或撥打活動專線（02）2381-5226轉4815吳先生。

台鐵總統花車遊程吸引遊客報名。（台鐵公司提供）

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