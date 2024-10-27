剛出生小貓鑽進排水孔 南投議員簡千翔徒手讓貓咬指才救出

簡千翔救出剛出生的小貓，臉上露出欣慰的笑容。（簡千翔服務處提供）

2024/10/27 14:09

〔記者陳鳳麗／南投報導〕剛出生小貓鑽進中興新村一處稻田排水孔後出不來，家住附近的縣議員簡千翔號召助理們幫忙救貓，由於排水孔僅拳頭大，戴上手套就伸不進去，簡千翔徒手伸進孔裡，並讓小貓咬住其手指才慢慢拉出來，小貓交由浪愛不流浪團體安置後，才去醫院打破傷風和敷藥，他說，能救出貓就好，其他也沒想那麼多。

簡千翔上午接獲民眾反映有小貓受困排水孔洞，到場探看，發現超小隻的黑貓在排水孔內，他趕緊在團隊群組呼叫住附近的工作人員一起來協助救貓，而他擔任消防隊員的樂團好友，看到訊息也前來幫忙，一開始簡用香味四溢的罐頭來引誘小貓出來，但小貓完全不出來，且愈躲愈進去。

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簡千翔指出，戴上手套要伸進孔洞內將小貓拉出來，但孔洞實在太小，戴上手套就伸不進去，只好脫下手套徒手伸進排水孔洞，因怕用力拉小貓會受傷，急中生智將手指湊進小貓，小貓隨即咬住手指，順勢把手移出。

小貓一脫困，就害怕地跳進灌溉水圳內，大家合力把小貓撈起後，等浪愛不流浪團體派車來將小貓接走安置，才與消防員好友到醫院打破傷風和敷傷。

簡千翔事後救貓過程寫在自己的臉書上，並請有意認養小貓的愛貓的人士，跟浪愛不流浪團體聯絡，他為文強調，若不趕快把小貓救出，灌溉溝渠的水位若升高，小貓就會被淹沒，最後能順利救出貓，一切都值得。

簡千翔（左2）還有消防員好友（左1）見小貓落水，戴上手套把小貓撈起。（簡千翔服務處提供）

簡千翔用罐頭想「引誘」小貓出來，但是小貓縮得更進去。（簡千翔服務處提供）

簡千翔手指被小貓咬破。（簡千翔服務處提供）

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