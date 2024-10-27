十年磨一劍！高雄8旬翁為了家鄉 花了10年拿博士學位

80歲洪明元花了10年拿到博士學位，今天辦法會謝祖及感恩餐會。（記者洪臣宏攝）

2024/10/27 12:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕十年磨一劍！洪明元住在高雄林園工業區旁，為了解家鄉空污狀況及食安，70歲考上屏科大環境工程與科學系博士班，他幾乎每天忙於研讀、實驗、投稿國際期刊，連春節都在耗在實驗室，花了10年終於拿到學位，為「活到老、學到老」實踐者。

洪明元拿到學位證書時，特地拿到家裡神明廳向祖先報喜，他沒有點香，隔天竟然「發爐」，他認為祖先一定很開心，今（27）日盛重舉辦祈安謝愿法師科儀暨祭祖供品典禮，邀請家族及退休同事參加感恩餐會，共享喜悅；市長陳其邁送來「學術巔峰」賀匾，區長簡水彬親訪感佩他「孜孜不倦」。

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他鳳中高中部畢業後，被選入海軍通訊電子學校，服役時當軍艦修復兵，退伍後進入海軍第四造船廠電子廠服務，為了跟得上電子科技的日新月異，他56歲到高雄工專讀電機科，60歲退休後，進入高雄應用科技大學二技電機工程系。

台灣10餘年屢屢爆發食安事件，而洪明元住家距離工業區僅500公尺，為了深究家鄉正遭遇的問題，他決定重拾書囊，希望能盡點心力，前中汕里長李進宗還頒發了1萬元獎學金，全里僅有。

洪明元說，入學時他是全校最高齡學生，一名口述委員好意提醒他屏科大的環工博士班「很累」，但他沒打退堂鼓，上學之後，他才真正體會到要拿這個學位「困難重重」。

前兩年是理論基礎，第三年進入實驗室後，出現實驗數據與文獻差距很大，他幾乎每天跑到實驗室不斷重做，春節也在此度過，遇到瓶頸就在實驗室內來回走路思索，他說，「走的路都可以到台北了」。

更大挑戰是，論文必須投稿國際期刊並獲刊登，為了追求完美，他不斷修訂，他感謝指導教授耐心指導。

洪明元，十年過去了，當年初衷已經有了不同想法，但他更能確定，知識無限寬廣，仍會持續充實自己。

洪明元邀請家族成員謝祖及感恩餐會。（記者洪臣宏攝）

市長陳其邁送來「學術巔峰」賀匾。（記者洪臣宏攝）

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