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    二崙鄉志編纂啟動 鄉親符合「此條件」可獲300至500元

    二崙鄉公所正式啟動《二崙鄉志》編纂，也廣邀鄉親提供有關二崙的史料，經審核通過者可獲300至500元薄酬。（二崙鄉公所提供）

    二崙鄉公所正式啟動《二崙鄉志》編纂，也廣邀鄉親提供有關二崙的史料，經審核通過者可獲300至500元薄酬。（二崙鄉公所提供）

    2024/10/27 09:20

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣共有20鄉鎮市，找回當地歷史文化成為不可或缺的核心價值。二崙鄉公所正式啟動二崙鄉志編纂，預計將耗時2年。除邀請臺陽文史研究學會進行纂修工作外，更宣布文獻影像徵集活動。代理鄉長林正平表示，誠摯邀請鄉親提供與二崙鄉有關的歷史資料，通過審核者可獲得300至500元不等薄酬，歡迎鄉親共成好事。

    1920年，日治時期大正9年，全島行政區域大幅調整，當時台南州下設十郡，其中虎尾郡中就有二崙庄，1950年台灣行政管轄區域再次調整，劃分為5省轄市、16縣，原台南縣劃分為台南市及台南、嘉義、雲林等三縣，二崙鄉即隸雲林縣迄今。

    林正平指出，二崙鄉共18村，且是詔安客家人主要聚落之一，文化上保留詔安客家豐富的資產，為全面紀錄二崙鄉歷史發展、人文風貌，正式啟動《二崙鄉志》編纂。

    林正平表示，為確保鄉志內容準確及全面性，特邀臺陽文史研究學會進行纂修工作，由理事長曾國棟以及相關歷史學者、文化專家等組成團隊，預計將耗時2年纂修。此外為豐富編纂工作，同步進行文獻影像徵集，鄉親若有二崙鄉有關的古文書、老照片、舊地圖、手稿、字畫、族譜、出版品等歷史資料，通過審核者將根據其價值提供300至500元不等的薄酬，經過專業處理編入鄉志。歡迎大家一同為二崙鄉的歷史文化盡心力。

    縣府文觀處表示，縣內20鄉鎮市僅土庫鎮、元長鄉尚未啟動鄉鎮志編纂，預計今年底前將全數完成招標作業，正式啟動編纂，讓縣內所有鄉鎮市都能將自己的歷史文化得以保留。

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