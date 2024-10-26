為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    醫院辦「媽咪寶貝回娘家」 30組親子變裝走秀萌翻

    台中烏日林新醫院今天舉辦「媽咪寶貝回娘家」活動，參與親子精心打扮走秀。 （記者陳建志攝）

    台中烏日林新醫院今天舉辦「媽咪寶貝回娘家」活動，參與親子精心打扮走秀。 （記者陳建志攝）

    2024/10/26 19:40

    〔記者陳建志／台中報導〕台中烏日林新醫院今天舉辦「媽咪寶貝回娘家，萌Q親子主題走秀」活動，吸引超過30組家庭報名參加，適逢萬聖節，現場不少小朋友打扮成南瓜造型，另外還有小怪獸、吸血鬼、瑪莉歐兄弟、哈利波特等造型，透過此次走秀活動互相交流，分享產檢的難忘、育兒的甜蜜，現場笑聲不斷、溫馨感人，童趣萌翻全場。

    今天活動現場，不少參加的家長與小寶貝都是首次參加走秀活動，不過可以看出家長們展現豐富的創意與用心，婦產科醫師也與大家親切互動，尤其是婦產科阮柏凱主任，也以小惡魔為主題抱著剛出生的寶貝進場，現場大家一起齊聲歡呼，成為最亮眼的焦點。

    阮柏凱主任表示，每次見證到新生兒誕生的喜悅和成就感是24小時待命的動力，未來會繼續努力守護媽咪的健康與安全。尤其當自己以爸爸的身分在產房見證寶寶的出生，更切身感受到身為婦產科醫師的使命。

    參與活動的曾小姐分享，「每次產檢時阮柏凱主任都給我們滿滿的耐心跟溫柔，甚至是最後吃了全餐也有醫師的鼓勵，讓自己不會那麼的害怕，因目前正懷第二胎，這次參加走秀既期待又緊張，不過有醫師在，相信第二胎也會一切順利！」

    台中烏日區陳小姐也特別分享，自己在45歲高齡時生下二寶，與大寶相差16歲，因是高齡產婦，懷孕過程非常害怕擔心，所幸在醫師的專業判斷與細心照顧下，順利迎接了新生命。強調每次產檢時，醫師都會耐心回答所有問題，讓自己倍感安心。有了醫師無微不至的關懷，讓自己整個孕程充滿了信心。

    參與的民眾有的扮成南瓜，有的扮成小怪獸、吸血鬼超萌。（記者陳建志攝）

    參與的民眾有的扮成南瓜，有的扮成小怪獸、吸血鬼超萌。（記者陳建志攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播