醫院辦「媽咪寶貝回娘家」 30組親子變裝走秀萌翻

台中烏日林新醫院今天舉辦「媽咪寶貝回娘家」活動，參與親子精心打扮走秀。 （記者陳建志攝）

2024/10/26 19:40

〔記者陳建志／台中報導〕台中烏日林新醫院今天舉辦「媽咪寶貝回娘家，萌Q親子主題走秀」活動，吸引超過30組家庭報名參加，適逢萬聖節，現場不少小朋友打扮成南瓜造型，另外還有小怪獸、吸血鬼、瑪莉歐兄弟、哈利波特等造型，透過此次走秀活動互相交流，分享產檢的難忘、育兒的甜蜜，現場笑聲不斷、溫馨感人，童趣萌翻全場。

今天活動現場，不少參加的家長與小寶貝都是首次參加走秀活動，不過可以看出家長們展現豐富的創意與用心，婦產科醫師也與大家親切互動，尤其是婦產科阮柏凱主任，也以小惡魔為主題抱著剛出生的寶貝進場，現場大家一起齊聲歡呼，成為最亮眼的焦點。

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阮柏凱主任表示，每次見證到新生兒誕生的喜悅和成就感是24小時待命的動力，未來會繼續努力守護媽咪的健康與安全。尤其當自己以爸爸的身分在產房見證寶寶的出生，更切身感受到身為婦產科醫師的使命。

參與活動的曾小姐分享，「每次產檢時阮柏凱主任都給我們滿滿的耐心跟溫柔，甚至是最後吃了全餐也有醫師的鼓勵，讓自己不會那麼的害怕，因目前正懷第二胎，這次參加走秀既期待又緊張，不過有醫師在，相信第二胎也會一切順利！」

台中烏日區陳小姐也特別分享，自己在45歲高齡時生下二寶，與大寶相差16歲，因是高齡產婦，懷孕過程非常害怕擔心，所幸在醫師的專業判斷與細心照顧下，順利迎接了新生命。強調每次產檢時，醫師都會耐心回答所有問題，讓自己倍感安心。有了醫師無微不至的關懷，讓自己整個孕程充滿了信心。

參與的民眾有的扮成南瓜，有的扮成小怪獸、吸血鬼超萌。（記者陳建志攝）

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