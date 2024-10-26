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    首頁　>　生活

    愛與感恩！統一青銀童樂嘉年華，400親子齊健走

    統一企業社會福利慈善事業基金會在台南虎頭埤舉辦「青銀童樂嘉年華」公益活動，健走率先登場。（記者吳俊鋒攝）

    統一企業社會福利慈善事業基金會在台南虎頭埤舉辦「青銀童樂嘉年華」公益活動，健走率先登場。（記者吳俊鋒攝）

    2024/10/26 17:49

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕秋高氣爽，統一企業社會福利慈善事業基金會今天以「愛與感恩」為主題，在台南虎頭埤舉辦「青銀童樂嘉年華」公益活動，長期關懷的偏區老人、課輔班、才藝學校等逾400位大小朋友參加，先齊步健走、再闖關遊戲，現場歡笑聲洋溢。

    活動在虎頭埤風景區舉行，健走率先登場，親子集結後，基金會安排表演節目，炒熱氣氛，暖身操之後，大小朋友隨即出發。

    雖然天氣晴朗，因已入秋，沒有那麼炎熱，讓健走活動順利完成，回到集合點之後，再展開一系列的闖關遊戲。

    統一企業社會福利慈善事業基金會總幹事凃忠正說，藉由健走，可帶領長輩與學童走出活力、迎向陽光，且擁抱大自然，又吸收正能量，值得推廣。

    凃忠正說，健走是最容易、安全，且隨時都可進行的運動，同時讓孩子與長輩們感受到被愛、關懷、了解；而小朋友看見長輩生理上的不便，可激發內在惻隱之心，更懂得惜福、感恩。

    現場規劃了溫馨又好玩的闖關遊戲，採老少混編的方式，希望藉學童的活力

    ，引導長輩們共同參與，重回年輕，進而讓孩子親老、尊老而不恐老，創建老幼共融的友善社會。

    凃忠正指出，長年贊助長輩食堂共餐、偏區孩童營養專案，以及才藝、課輔班師資、餐費與獎助學金等，特結合集團各單位，還有地方企業，共同舉辦公益活動。

    活動內容還有各才藝表演，提供舞台讓老幼在滿場觀眾面前表現自我，會場並準備近百份摸彩獎品，讓大小朋友滿載而歸。

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