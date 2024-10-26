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    竹市萬聖節遊行今晚登場 警嚴防「黑衣臉譜男噴菸」再現

    新竹市萬聖節遊行今晚登場，警方為防範去年「黑衣臉譜男噴菸」事件重現，也加強防範機制。（資料照）

    新竹市萬聖節遊行今晚登場，警方為防範去年「黑衣臉譜男噴菸」事件重現，也加強防範機制。（資料照）

    2024/10/26 18:20

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府去年舉辦萬聖節大遊行，發生8名黑衣臉譜男噴菸及嚼檳榔包圍一台「新政治提款機」紙箱人的爭議事件，事後黑衣臉譜男涉強制罪遭法辦，但檢方今年1月以不起訴偵結。而今年竹市萬聖大遊行今晚登場，警方也升級預置機動快打處理小組，加強現場的安全及對意圖滋事者全程蒐證。

    去年10月28日晚間，扮成「新政治提款機」的紙箱人現身竹市萬聖大遊行，該提款機裝扮嘲諷今年7月底停職的市長高虹安挖棒球場、入住回建築等爭議，但這台新政治提款機一現身在影博館前，就遭8名黑衣臉譜男包圍，期間不斷對提款機噴煙、嚼檳榔，因影響到萬聖節遊行等活動進行，被警方依強制罪嫌移送檢方。

    此案今年1月已由新竹檢方以不起訴簽結。據了解，檢察官認為8名臉譜男當下未用強暴或脅迫手段，也沒有主觀上強迫他人行無義務之事或妨害其行使權利，不符強制罪要件。

    時隔近1年，新竹市萬聖大遊行今晚7點在市府前廣場登場，遊行隊伍將沿著東門圓環及護城河繞行，並安排表演與市集等活動。而臉書粉專「新竹市新政治」這幾天發文提到，「新政治提款機」原本擔心人身安全不參加今年萬聖遊行，但看到臉譜男不起訴新聞後，直言「困惑」，按此標準，推薦大家可以一起含著棒棒糖、嚼口香糖、穿著機師服，一起圍繞代理市長邱臣遠「帶他飛高高」。

    文化局指出，市府歡迎民眾發揮創意以喜愛的扮裝參與遊行，如有抗議示威行為影響遊行，將以柔性勸導優先處理，強調會場全面禁菸，禁止燃放煙火或鞭炮及攜帶危險物品。

    新竹市警察局也表示，會秉持「事前預防、事中應變、事後處置」處理原則，若有現行犯將依法逮捕，提高活動安全維護部署。

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