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    「竹筍雙塔」滑梯亮相 南投竹夢親子公園啟用

    南投竹山鎮竹夢親子公園啟用，其中最大亮點「竹筍雙塔」溜滑梯吸引許多小朋友前往遊玩。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山鎮竹夢親子公園啟用，其中最大亮點「竹筍雙塔」溜滑梯吸引許多小朋友前往遊玩。（記者劉濱銓攝）

    2024/10/26 14:54

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣近年加強親子公園建設，繼本月中旬啟用草屯酷比親子運動公園後，位在竹山鎮的竹夢親子公園今也正式啟用，其中以在地竹產業為意象的「竹筍雙塔」溜滑梯更是一大特色，吸引小朋友爭相遊玩，縣府表示，該公園斥資6200萬元，接下來還會增加體健設施與寵物公園，打造全年齡休憩場域，明年則會接著在國姓鄉建設親子公園。

    竹夢親子公園啟用典禮，今在南投縣長許淑華、竹山鎮長陳東睦，以及立委游顥等人出席下正式揭幕，並與現場小朋友、家長玩樂互動，場面相當熱鬧。

    縣府表示，該公園以「竹」意象呼應竹山在地特色，最受矚目的就是「竹筍雙塔」溜滑梯，兒童可攀爬網架到滑梯頂部，再透過螺旋滑梯回到地面，此外還有無障礙旋轉盤、彈跳網、沙坑區、鞦韆遊戲區，以及滑索遊戲區，並設有清洗區與廁所等，後續將再擴充體健設施與寵物公園，讓園內設施更加多元。

    縣府也說，近年縣內陸續建置親子共融公園，例如名間鄉親子生態園區、埔里福興溫泉園區公園，以及草屯酷比親子運動公園，如今竹夢公園啟用，也讓縣內主要鄉鎮都有親子公園，尤其竹夢公園對面還將規劃青年住宅，盼透過公共建設推動，讓竹山民眾都能在地深耕發展，明年也將與國姓鄉公所合作，預計在成功廣場建設親子公園，盼逐步讓各地都能有特色公園。

    南投竹山鎮竹夢親子公園啟用，南投縣長許淑華（左二）、竹山鎮長陳東睦（左一）在無障礙旋轉盤與小朋友互動玩樂。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山鎮竹夢親子公園啟用，南投縣長許淑華（左二）、竹山鎮長陳東睦（左一）在無障礙旋轉盤與小朋友互動玩樂。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山鎮竹夢親子公園啟用，園內設有鞦韆遊戲區等多樣遊憩設施。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山鎮竹夢親子公園啟用，園內設有鞦韆遊戲區等多樣遊憩設施。（記者劉濱銓攝）

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