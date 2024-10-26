推廣國產雜糧 嘉縣農會結合萬聖節發「魔豆嘉滿」

嘉義縣農會與大林鎮公所合辦活動，推廣國產雜糧。（記者林宜樟攝）

2024/10/26 14:13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為推廣優質國產雜糧產品，嘉義縣農會今天在大林鎮結合西洋萬聖節舉辦活動，推出新產品「魔豆嘉滿」小包裝國產雜糧米菓子，內有黑豆、花生等在地雜糧，用新奇有趣的包裝吸引民眾品嚐，生產10000份，今天發出約2000份，之後將在各活動發送，推廣優質雜糧。

嘉義縣農會與大林鎮公所今天在大林鎮運動公園舉辦「魔豆萌寵萬聖趴—嘉義縣國產雜糧產品推廣活動」，縣長翁章梁、縣農會總幹事黃貞瑜、大林鎮長許有疆等參與，現場擺攤販售國產雜糧商品，許多民眾進行裝扮，現場氣氛熱鬧。

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翁章梁說，將萬聖節與國產雜糧結合行銷，可吸引大人與小孩品嚐，更認識嘉義縣的優質農產，也支持在地小農與社區。

黃貞瑜說，嘉義縣六腳鄉生產花生、新港鄉生產黑豆、義竹鄉生產玉米、朴子市生產紅豆與薏仁，均是優質國產雜糧；國內對健康飲食越來越重視，雜糧逐漸成為消費者餐桌新寵，為促進民眾消費國產雜糧產品，推動地方農業發展，農會生產10000份小包裝國產雜糧米菓子，結合活潑的萬聖節踩街活動進行推廣，首波行銷2000份被鄉親索取一空。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，小包裝的「魔豆嘉滿」內有國產雜糧米菓子，結合萬聖節推廣，吸引親子品嚐。（記者林宜樟攝）

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