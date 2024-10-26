卓榮泰視察花東鐵路雙軌電氣化工程 首段台東到知本2027年10月通車

花東鐵路雙軌化工程在台東市太平溪新建鐵橋工地。（記者黃明堂攝）

2024/10/26 13:29

〔記者黃明堂／台東報導〕行政院長卓榮泰今（26）日到台東市太平溪鐵橋工地視察花東地區鐵路雙軌電氣化計畫，期許施工團隊安全第一，排除一切困難達成第一階段的台東到知本段於2027年10月通車，全線則按計畫在2033年通車，實現北東3.5小時、花高3小時目標，讓觀光客更快速度到花東旅遊。

卓榮泰由交通部長陳世凱、台東縣長饒慶鈴、立委莊瑞雄、陳瑩、黃建賓等人陪同，到南王橋附近的鐵橋工地視察，鐵道局長東部工程分局長黃鳳岡簡報指出，此橋採用預力梁吊裝工法，單支預力梁重達239噸，由於橋上方有台電高壓電，又緊臨既有軌道距離僅1.8公尺，加上位於太平溪河道區，除施工空間不足、施工風險高，也常受天候影響中斷施工。所幸施工團隊在艱困條件下，克服種種挑戰，已順利完成吊梁作業。

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花東地區鐵路雙軌電氣化計畫為花蓮至知本站間約112.6公里之單軌路線進行雙軌化工程，其中台東到知本站間預計於2027年10月通車，要徑工程太平溪二號橋配合縣政府的整治計畫，將舊單軌橋改建為2座單軌預力U型梁橋，全長約245公尺；因應近來極端氣候對環境造成之影響，新橋加高、跨距加長，待新橋完工後，會拆掉舊橋重建，完成雙軌化。

卓榮泰說，花東全線雙軌化後，可提供花東地區可靠、準點的鐵路服務，並提升鐵路運輸，減少並縮短列車交會時間區間車達45分鐘、自強號達12分鐘，台北到台東旅行時間則可縮短至3.5小時，每小時可增加5班次，有助於遊客造訪花東促進觀光發展，提高返鄉旅客之便捷性。

卓榮泰除對施工團隊表示感謝外，更期盼各界共同協助本計畫各項工程的推展，期能順利如期如質達成完工通車目標，雖然花東推廣慢經濟，但遊客可以用更快的速度到達花東。

行政院長卓榮泰（右）今天到台東市太平溪鐵橋工地視察花東地區鐵路雙軌電氣化工程。（記者黃明堂攝）

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