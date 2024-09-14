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    改道注意！基隆海洋老鷹嘉年華9/21登場 市區交管時間曝

    2024基隆海洋老鷹嘉年華將在9月21日下午登場，基隆市區從14時到17時30分交通管制，請用路人提早改道因應。 （基隆市政府提供）

    2024基隆海洋老鷹嘉年華將在9月21日下午登場，基隆市區從14時到17時30分交通管制，請用路人提早改道因應。 （基隆市政府提供）

    2024/09/14 19:40

    〔記者俞肇福／基隆報導〕「2024基隆海洋老鷹嘉年華」將於9月21日下午熱鬧登場，這場基隆年度盛事結合藝術、文化、音樂與美食，吸引各地民眾參與，當天下午2點到5點半基隆市區交通管制，提醒請用路人改道。

    基隆海洋老鷹嘉年華2011年起舉辦，原先只是新北市汐止夢想社區文教基金會推動的小型活動，隨著基隆市政府的參與，逐漸成為國際知名的節慶活動。2016年開始，市政府與藝術家們合作設立工作坊，製作新穎的道具及服裝。基隆海洋老鷹嘉年華2023年被選為交通部觀光署「台灣觀光雙年曆」中的全國級活動。

    基隆市文化觀光局長江亭玫指出，9月21日當天，管制區周邊部分停車場進出場管制。請用路人提前改道，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，並請遵守管制人員的指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。

    交通管制期間，國道客運下車處略有修改，由城際轉運站改到基隆車站北站環道；另外，各路線市區公車也將於管制區域周邊站點迴轉，市府提醒大眾多加留意，也建議參加活動民眾可於管制時段前抵達，先逛國門廣場海味市集。相關活動及交通管制路段訊息，可上基隆市文化觀光局官網站查詢。

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