台中國際踩舞嘉年華登場 國內外舞者冒雨演出

台中國際踩舞嘉年華，與會者在街舞競賽冒雨演出。（記者廖耀東攝）

2024/09/14 18:17

〔記者張軒哲／台中報導〕2024台中國際踩舞嘉年華今日午後於豐原盛大開場，匯集來自歐洲、日本、韓國、東南亞等國內外15組專業舞團舞者冒雨賣力演出，讓山線民眾直呼大開眼界。

踩街活動沿線經過豐原街區，帶領市民及國內外遊客走入豐原巷弄。慈濟宮配合建醮與踩舞活動，推出真人藝閣遊街，讓豐原越晚越熱鬧。

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今日午後台中將降下豪雨，踩舞活動吸引許多民眾撐傘圍觀。下午街舞競賽團體搶先亮相，除了國內舞蹈團組隊參加，還有印尼女移工穿著傳統服飾，優雅詮釋印尼傳統舞蹈。

今年表演團隊邀集立陶宛Geryimore、越南LIFEDANCE、韓國HATA、泰國Petjaratsang及日本名古屋真中祭夜宵、北海道YOSAKOI索朗祭代表隊伍Tiida produced by Izul、三重縣安濃津YOSAKOI點燃城市-緣舞連-熟津等7組國外知名舞團；其中名古屋真中祭夜宵率先登場，高張力的肢體與舞蹈躍動博得滿堂彩。

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國內除了擔綱開幕晚會開場演出的T.s.d鐵四帝文化藝術創意團隊，與中信韓國啦啦隊甜心邊荷律同台共舞之外，還邀請台中在地的西川淑敏舞踊知家，以及原舞曲文化藝術團、Samba Louca 瘋狂森巴巴西舞團、玻利維亞安地斯舞樂團演出；中市的舞蹈、表藝科班學子們，包括台中市立文華高中舞蹈班、新民高中表演藝術科、青年高中表演藝術科，充滿青春活力的表演也大受好評。

名古屋真中祭夜宵，高張力的肢體與舞蹈躍動，博得滿堂彩。 （記者張軒哲攝）

名古屋真中祭夜宵，日本男女舞者高張力舞蹈，博得滿堂彩。 （記者張軒哲攝）

越南LIFEDANCE演出農家傳統舞蹈。（記者張軒哲攝）

慈濟宮配合建醮與踩舞活動推出真人藝閣遊街，讓豐原越晚越熱鬧。 （記者張軒哲攝）

台中國際踩舞嘉年華於豐原盛大開場。（記者張軒哲攝）

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