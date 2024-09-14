為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗栗縣YouBike系統升級+擴點 三義、南庄有電輔車好騎

    苗栗縣政府展開公共自行車升級，服務區域也擴增南庄鄉，並提供電輔車型。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣政府展開公共自行車升級，服務區域也擴增南庄鄉，並提供電輔車型。（苗栗縣政府提供）

    2024/09/14 18:20

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府展開公共自行車升級，引進YouBike2.0系統，除在既有YouBike1.0系統的苗栗市等7鄉鎮市加密增建租賃站點，區域也擴增三義、南庄2座「慢城」，並提供電輔車型，讓民眾輕鬆騎乘、漫遊。首波增建完成的102站16日上午11點開通啟用，年底前30分鐘騎乘補貼10元。

    苗栗縣府2018年引進YouBike1.0系統，陸續在苗栗市、頭份市、竹南鎮、後龍鎮、苑裡鎮、通霄鎮、公館鄉等人口3萬人以上的7個鄉鎮市建置67站點、提供1850輛單車。

    縣府因應1.0系統契約今年底到期，加上鄰近縣市已升級2.0系統，今年起展開系統升級，除原有1.0系統升級，也加密增建2.0系統，目標全縣達200站，提供一般自行車及電輔車各1250輛，建置區域除既有鄉鎮市，也增加遊客人潮多的南庄、三義雙「慢城」。

    新增站點作業，已建置完成南庄鄉6站、三義鄉10站、苗栗市22站、頭份市20站、竹南鎮19站、後龍鎮7站、苑裡鎮10站、通霄鎮5站及公館鄉3站，合計共102站。

    工務處說，其他新增站點已辦理會勘，持續辦理中，原1.0系統站點也陸續升級，年底前可全數完成啟用。縣府今年仍有編列環境空污基金1800萬元，至年底前30分鐘騎乘補貼10元，意即一般車前30分鐘免費、電輔車前30分鐘半價。

    苗栗縣政府展開公共自行車升級，服務區域也擴增三義鄉，並提供電輔車型。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣政府展開公共自行車升級，服務區域也擴增三義鄉，並提供電輔車型。（苗栗縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播