苗栗縣YouBike系統升級+擴點 三義、南庄有電輔車好騎

苗栗縣政府展開公共自行車升級，服務區域也擴增南庄鄉，並提供電輔車型。（苗栗縣政府提供）

2024/09/14 18:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府展開公共自行車升級，引進YouBike2.0系統，除在既有YouBike1.0系統的苗栗市等7鄉鎮市加密增建租賃站點，區域也擴增三義、南庄2座「慢城」，並提供電輔車型，讓民眾輕鬆騎乘、漫遊。首波增建完成的102站16日上午11點開通啟用，年底前30分鐘騎乘補貼10元。

苗栗縣府2018年引進YouBike1.0系統，陸續在苗栗市、頭份市、竹南鎮、後龍鎮、苑裡鎮、通霄鎮、公館鄉等人口3萬人以上的7個鄉鎮市建置67站點、提供1850輛單車。

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縣府因應1.0系統契約今年底到期，加上鄰近縣市已升級2.0系統，今年起展開系統升級，除原有1.0系統升級，也加密增建2.0系統，目標全縣達200站，提供一般自行車及電輔車各1250輛，建置區域除既有鄉鎮市，也增加遊客人潮多的南庄、三義雙「慢城」。

新增站點作業，已建置完成南庄鄉6站、三義鄉10站、苗栗市22站、頭份市20站、竹南鎮19站、後龍鎮7站、苑裡鎮10站、通霄鎮5站及公館鄉3站，合計共102站。

工務處說，其他新增站點已辦理會勘，持續辦理中，原1.0系統站點也陸續升級，年底前可全數完成啟用。縣府今年仍有編列環境空污基金1800萬元，至年底前30分鐘騎乘補貼10元，意即一般車前30分鐘免費、電輔車前30分鐘半價。

苗栗縣政府展開公共自行車升級，服務區域也擴增三義鄉，並提供電輔車型。（苗栗縣政府提供）

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