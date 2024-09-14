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    台中「和牛EMPEROR」昔爆過期肉 老饕接手重新出發

    台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」易主重新開張，業者指過期肉一律由報廢食材業者銷毀。（記者蔡淑媛攝）

    台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」易主重新開張，業者指過期肉一律由報廢食材業者銷毀。（記者蔡淑媛攝）

    2024/09/14 17:59

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市位在西屯知名頂級和牛燒肉店「和牛EMPEROR」在今年4月遭爆有過期肉，被衛生局查出店內存放過期和牛，連醬料、冷麵等食材也過期，遭衛生局勒令停業並重罰144萬，衛生局表示，業者已針對罰款分期繳納中，預計在今年底全數繳清。該店址也被新業主收購，經申請復查合格後，已經正式對外營業。

    台中市食安處表示，「和牛EMPEROR」遭踢爆儲存逾期牛肉等食材，食安處查獲過期牛肉18箱共219塊，冷麵60包，還有21盒味噌等8項過期食材，重罰144萬元、勒令停業，檢方依販賣妨害衛生物品、詐欺、偽造文書罪法辦。

    食安處指出，「和牛EMPEROR」貯存逾期肉品違規案，原經營業者在8月1日完成辦理停業，食安處也派員前往營業場所完成逾期肉品銷毀處置，目前該址已由其他業者承接營運，經食安處衛生稽查結果合格，市府後續將不定期前往稽查，若查獲違規必依法處辦。

    接手經營的新團隊為台灣在地公司，仍保留原來店名，表示會接手是都是燒肉愛好者也是和牛EMPEROR的忠實顧客，同時也有經營餐飲業相關經驗，原就有打算開設燒肉店。

    台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」易主，不改名重新開張。（記者蔡淑媛攝）

    台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」易主，不改名重新開張。（記者蔡淑媛攝）

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