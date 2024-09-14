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    古都歷史結合防災 台南安全城市嘉年華登場

    安全城市嘉年華在台南都會公園登場，大小朋友透過闖關體驗，學習防救災知識。（記者吳俊鋒攝）

    安全城市嘉年華在台南都會公園登場，大小朋友透過闖關體驗，學習防救災知識。（記者吳俊鋒攝）

    2024/09/14 17:57

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕基督教芥菜種會今天與台南市政府等各單位攜手舉辦第6屆「安全城市嘉年華」，將古都歷史結合防救災議題，規劃一系列寓教於樂的闖關遊戲，讓民眾透過活動體驗，深刻了解所面臨的風險，提升危機意識，也學習正確觀念。

    活動在台南都會公園酒神劇場舉行，主題為「古都安全韌我行」，官民合作策辦，活動緊扣減災、備災、應災，以及復原等4大面向，藉由闖關體驗的方式，強化親子們的防救災知識。

    現場串連財團法人賑災基金會、學校、企業，以及NGO組織等共襄盛舉，包含仁德區長黃素美等各界貴賓出席開幕典禮，一起宣示打造安全城市。

    會場多達40個互動攤位，如「地震體驗車」，以及「防災九宮格」、「防災寶物大搜尋」等，大小朋友陸續湧至，在輕鬆、趣味的氛圍中，了解居安思危的重要性。

    基督教芥菜種會執行長李肇家說，921地震25週年將屆，又逢「臺南400」，不僅為回顧歷史的時刻，更是推動生活安全的重要契機，希望藉由系列的闖關體驗，提升台南市民的防救災準備。

    李肇家表示，根據內政部最新統計，台南老舊建築比例超過53%，高於全國平均，提升城市、社區的韌性，成為當務之急。

    李肇家指出，透過系列活動讓民眾深入了解台南在地震，以及其他災害中所面臨的風險，透過遊戲中，學習正確防範要領與知識，為打造更安全的城市貢獻心力。

    安全城市嘉年華在台南都會公園登場，大小朋友透過闖關體驗，學習防救災知識。（記者吳俊鋒攝）

    安全城市嘉年華在台南都會公園登場，大小朋友透過闖關體驗，學習防救災知識。（記者吳俊鋒攝）

    安全城市嘉年華在台南都會公園登場，大小朋友透過闖關體驗，學習防救災知識。（記者吳俊鋒攝）

    安全城市嘉年華在台南都會公園登場，大小朋友透過闖關體驗，學習防救災知識。（記者吳俊鋒攝）

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