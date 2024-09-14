為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    上百件高水準盆栽作品一次看 屏東樹藝屏光展今起登場5天

    獲得總冠軍的周海燕（右）以6個小品盆栽創作成組作品驚豔全場，今天接受屏東縣長周春米（左）頒獎表揚。 （記者羅欣貞攝）

    獲得總冠軍的周海燕（右）以6個小品盆栽創作成組作品驚豔全場，今天接受屏東縣長周春米（左）頒獎表揚。 （記者羅欣貞攝）

    2024/09/14 15:59

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕為11月16日於屏東登場的盆栽奥斯卡級全國盆栽「華風展」暖場，屏東縣盆栽景觀協會今天（14日）起至18日於屏東總圖戶外庭院，舉辦第六屆樹藝屏光展，百餘件高水準的盆栽作品一次呈現，奪得總冠軍的周海燕以6個小品盆栽創作成組作品，驚豔全場，接受屏東縣長周春米頒獎表揚。

    屏東縣盆栽景觀協會理事長張文勤表示，此次展覽以盆栽創作競賽為主，分成超大型盆栽、大品盆栽、中小品盆栽及創意盆栽等4組，共有108件作品參加，競爭激烈，由5位全國專業評審精挑細選出「總冠軍」及各組金牌獎共8件，將代表參加中華盆栽藝術全國總會所舉辦的全國盆栽「華風展」競賽。

    奪得總冠軍的周海燕投入盆栽藝術至少10餘年，得獎作品以日本真柏為主樹、壽娘子為副樹，搭配黃瑾、縮緬葛、金柳、毛朴，再加上小草，創作出成組作品，從百餘件盆藝脫穎而出；周海燕表示，6盆小品的搭配組合，要注意流向、要柔和、有立體感，小品盆栽從樹養到成品，約需時10幾年，將大樹的樣子縮成小樹的樣子，1天要澆水2、3次，比照顧大品更辛苦。

    其餘金牌獎得主：超大品組楊富全；大品組吳政倚、陳振武、楊聰明；中小品組蔡載益、林俊良；創意組吳峻德。

    中華盆栽藝術全國總會理事長許展維表示，現場展出作品宛如一幅幅立體畫，民眾可從不同的角度、位置來欣賞，期待此次展覽能激發更多人對盆栽藝術的熱愛和追求，帶動產業欣欣向榮發展，也歡迎民眾11月中旬參與將在屏東舉行的全國盆栽「華風展」。

    總冠軍得主周海燕以6個小品盆栽創作成組作品。 （記者羅欣貞攝）

    總冠軍得主周海燕以6個小品盆栽創作成組作品。 （記者羅欣貞攝）

    第六屆樹藝屏光展9月14日起登場5天，首日即吸引參觀人潮。（記者羅欣貞攝）

    第六屆樹藝屏光展9月14日起登場5天，首日即吸引參觀人潮。（記者羅欣貞攝）

    第六屆樹藝屏光展今天剪綵揭幕。（記者羅欣貞攝）

    第六屆樹藝屏光展今天剪綵揭幕。（記者羅欣貞攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播