學界逾500人連署 呼籲國科會重視永續發展跨域研究

學界風聞國科會有意大幅調整更動永續發展科學、防災科技與空間資訊科技等定位與發展方向，逾500人連署呼籲官方重視跨域科學，廣納學者專家意見。（記者吳柏軒攝）

2024/09/14 15:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會自然科學與永續研究發展處肩負相關學門發展，學界近期卻風聞，自然處有意大幅調整更動永續發展科學、防災科技與空間資訊科技等定位及發展方向，理由是「跨域研究過於分散不具成效」，緊急發動連署，截至今（14日）下午已破500人，呼籲國科會重視跨域科學；國科會則回應，相關研究經費逐年成長，將與學界共研更適切的發展方向。

該學界連署聲明指出，約半個月前，學界風聞國科會自然處有意大幅調整更動永續發展科學、防災科技與空間資訊科技等3個學門的定位及發展方向，理由之一是這些跨域研究過於分散且不具成效，對此消息驚訝無言，認為這3學門具前瞻、跨域整合、學術能量，有實務需求，符合總統賴清德宣示的數位轉型、韌性台灣、環境永續等方針。

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連署名單中，包含中研院士李文雄、台北市立大學校長邱英浩、東華大學副校長張文彥、中興大學循環經濟研究學院長王升陽、台師大生命科學專業學院長許鈺鸚、中山大學社會科學院院長陳對華、清華大學分析與環境科學所長周秀專、台灣大學地理環境資源學糸名譽教授姜蘭虹等，截至14日下午2點前已502人參與。

聲明更指出，無法理解國科會為何要將學術退回重視科技分工、拋棄跨域研究的時代，恐對相關研究產生破壞、背叛過去30年本土跨域研究者心血，連署呼籲，國科會應正視台灣複雜多元挑戰及需求，支持永續發展跨域研究，並認為學門領域長期發展策略與調整，應廣納專家學者意見並公開透明，落實無愧納稅資源、建構國家知識使命。

國科會則回應，瞭解社會的發展問題，需要不同專業領域間對話及形成整合解決方案，故長期支持永續、防災與空間資訊等跨領域相關學門及研究。113年此3跨領域性質學門經費約4.8億元，114年亦規劃投入約5.2億元，投入資源逐年成長。

關於學界連署，國科會表示，將與學界共同探討此3學門相關發展方向：為使永續、防災與空間資訊等跨領域性質學門，更切合因應環境及社會變遷，將徵詢學界意見適度調整發展方向，以擴大學門及技術跨域參與，並發揮資源綜效。

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