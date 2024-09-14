嘉縣繼義竹鄉光榮國小後 番路鄉內甕國小也啟動KIST實驗教育

嘉義縣長翁章梁期許內甕國小創新校運。（記者蔡宗勳攝）

2024/09/14 15:37

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕繼義竹鄉光榮國小後，番路鄉內甕國小KIST實驗教育正式啟動，成為嘉義縣第二所KIST實驗學校，縣長翁章梁強調，KIST實驗教育已在光榮國小獲熱烈迴響，目前該校41位學生只有16位是學區小朋友，6成以上是外地生，期盼全校學生數22人的內甕可以很快倍增。

今天中午由翁章梁、林業生社會福利慈善事業基金會董事長林宜蓉、執行長劉宜中、為臺灣而教基金會董事長劉安婷、誠致教育基金會董事長方新舟、議員何子凡、莊竣傑、番路鄉長蕭博勝等人共同為內甕國小轉型實驗學校揭牌，成為全縣第2所KIST實驗小學，同時也是縣內第2所公辦民營學校、第10所實驗學校。

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翁章梁表示，嘉義縣歡迎NPO組織來辦學，透過不同教育理念促進整體教育進步，縣府與KIST合作的第1間實驗學校是義竹鄉的光榮國小，這次番路鄉內甕國小是第2間，光榮國小轉型後學區內學生16人、非學區25人，共41人，已比轉型前學生數增加一倍，可見NPO組織的教育理念及作法受到肯定，期待內甕國小未來也會改變、成長。

內甕國小校長曾月照強調，學校轉型為實驗國小，老師要改變教學態度、想法及作法，以學生為主體來設計課程、陪伴學習，原有11位教師，有7位留任，其餘4位聘請代理教師，本學期共22名學生，包括學區內16名、學區外6名。

內甕國小團隊在暑假備課期間設計出全新的識別標誌「內甕NWPS」，彩色羽毛象徵每一位孩子都有其獨一無二的天賦特質及實踐七大品格，在教師、家長、社區共同協力，陪伴孩子一起成長。透過跨域的教學實踐與品格鍛鍊，期望每一位從內甕畢業的孩子，都能擁有良好的品格力去面對未來的挑戰，並能具備「認同在地文化」「走出家鄉的能力、走回家鄉的品格」。

教育處長李美華說，實驗國小經費仍由政府編列預算，KIST基金會這6年將在內甕國小挹注1000萬元投入特色課程開發等。

嘉義縣長翁章梁（左）感受到期許內甕國小孩子滿滿的自信。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁與內甕國小互動熱烈。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣番路鄉內甕國小揭牌轉型為公辦民營KIST實驗學校。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣番路鄉內甕國小轉型為公辦民營KIST實驗學校。（記者蔡宗勳攝）

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