北市高達千座公廁缺扶手或求助鈴 環局將在今年10月稽查

北市公廁示意圖。（資料照，北市環保局提供）

2024/09/14 15:14

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市2022年實施《公廁環境衛生管理自治條例》，要求公廁應設置扶手、求助鈴等友善設施，違反者將通知限期改善，期限內未改善可開罰2000至1萬元，但審計部發現，截至去年10月，環保局列管公廁6841座，仍有千座公廁仍未設置相關設施，另外設有親子廁所的公廁，半數未設置兒童座椅及尿布台，要求環保局督促管理單位檢討改善。

北市環保局資源循環管理科長林鈺惠指出，北市列管公廁扣除已延長設置期限及已核准免除設置者外，皆已全數依法完成應設的設施，將於今年10月11日起針對延長期限屆至者查核，如經稽查仍未完成設置者，依法將給予限期改善，如期限屆期後仍未改善，則依法告發裁罰。

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至於公廁設尿布台僅半數，環保局說明，該自治條例，並無對建造完成的既有公廁，強制規範設置，僅規範已提供尿布台的公廁，需維持該項設施正常使用功能，未來將持續鼓勵市府維管的公廁管理單位，依照實際使用需求，評估現有空間是否適宜增設。

台北市環保局推動《公廁環境衛生管理自治條例》，112年度編列預算2269萬元，截至去年10月底止，環保局列管公廁為6841座，已於廁間內設置貼心設施、扶手、求助鈴，分別有6725座（98.30％）、5398座（78.91％）及6228座（91.03％），其中未裝扶手高達1443座、未裝求助鈴613座、未有貼心設施116座。

審計部也指出，列管公廁中設有親子廁所者計有540座，設有兒童安全座椅及尿布台各有260座及278座，僅約半數設置，且其中2項設施均未設置者計有227座，未設置比率為42.04％，要求台北市環保局督促管理單位檢討改善。

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