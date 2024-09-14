台中東海殯儀館車格遭占用衍生違停 9/16起停車收費

東海殯儀館停車場9月16日起實施收費管理。（民政局提供）

2024/09/14 14:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市東海殯儀館停車場原設有116格汽車停車位，供治喪民眾停放，由於免收停車費，不少車位遭人長期占用，導致治喪民眾無車位可停，並衍生場內交通失序及違停亂象。民政局長吳世瑋表示，為提升車格周轉率，東海殯儀館停車場自9月16日零時起實施收費管理，小型車收費標準為每小時計收停車費40元，入場後20分鐘內離場免費，讓治喪民眾更容易找到停車位，發揮車位最大服務效益。

東海殯儀館除占用亂象為人詬病已久，旺日尖峰時段，平均車流更高達600車次，常造成停車場出入口及館內會車處車流壅塞及車輛違停等。

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吳世瑋指出，為提升優質喪葬服務，同時增加車格周轉服務效能，館內停車場今年6月中旬正式委由專業停車管理廠商經營管理，並邀集殯葬公會代表共同研商規劃行車動線，建置各式指示牌、標示、標線，加強交通標誌辨識度，期盼提升行車安全兼顧車流順暢。

停車管理設施於8月9日設置完成，為審慎評估正式營運後車流狀況，東海殯儀館自8月10日至9月10日進行車流試行管理機制，歷經15天旺日車流管制壓力測試，追思園前方道路兩側車輛違停塞車及旺日尖峰時段車輛排隊入場回堵等情形，均獲得顯著改善，全區場域車流順暢，大幅降低車輛壅塞情形，9月16日零時起將正式實施收費管理，防範久停占用，提供更多臨停使用者停車。

台中市生命禮儀管理處長柯宏黛表示，東海殯儀館停車場經重新調整，目前共規劃122格多元停車格，包含一般車格、業者工作車格、身心障礙車格及親子車格等，採按時收費未設有收費上限，小型車收費標準為每小時計收停車費40元，入場後20分鐘內離場免費，停車場並設置2台繳費機，且於場內及必經出入口張貼行動繳費QR Code，讓民眾停車繳費免排隊。另機車停放區則可供逾60台機車停放，目前暫不施行收費。

東海殯儀館停車場車流管制壓力測試期間，停車場內車輛停放有序。（民政局提供）

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