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    台二線、台二乙線禁動力機械上路惹議 新北議員盼交局審慎評估

    新北市議員鄭宇恩於11日邀集交通局及警察局至行控中心研商，針對8月23日壅塞情況決議。（新北市議員鄭宇恩提供）

    新北市議員鄭宇恩於11日邀集交通局及警察局至行控中心研商，針對8月23日壅塞情況決議。（新北市議員鄭宇恩提供）

    2024/09/14 13:58

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區紅樹林捷運站對向，日前因大型吊車拋錨，導致淡水大塞車，市議員鄭宇恩表示，透過適當調撥及疏導就能解決的問題，交通局後續卻公告動力機械於上午7時至傍晚7時，禁止使用台二線及台二乙線，此方案恐影響如淡北道路、淡江大橋等工程推動進度，盼交通局審慎評估，勿因專業傲慢，造成市民損失。

    針對當地民代反映事故發生時能啟動調撥車道，交通局交通安全科科長林碧芬強調，會視必要做調整，並呼籲經常穿越該路段的特種車輛，應尊重當地居民及其他用路人安全與通行權益，配合調整進出時間並備妥應急搶修方案，以善盡社會責任。

    鄭宇恩於11日邀集交通局及警察局至行控中心研商，針對8月23日壅塞情況決議，未來將由警察局來判斷緊急調撥車道的發動，展開橫向聯繫及人力佈署，由行控中心啟動操作調撥號誌，並交由警方控燈，進行疏導作為。橫向聯繫部分也包含關渡、八里及五股，蘆洲分局也會加強重點路口的布崗，警察局也會在近期規劃演練，就台二線上發生短時間無法排除的障礙時，調撥作為及各項配套。

    鄭宇恩指出，當天事故只需要適時展開調撥及疏導，就能及早將車流疏散，降低道路壅塞情況，但交通局卻欲採取禁止動力機械的方式解決問題，根本是因噎廢食。難道未來若發生路燈傾倒造成壅塞，就要拆除全線路燈；強降雨造成路面淹水，就要函文請天公伯交通尖峰時間不要下雨嗎？

    林碧芬表示，淡水民權路、中正東路為台北市及鄰近八里、蘆洲、五股地區進出主要動線，車流量龐大，曾在2021年12月23日及今年8月23日下午尖峰時段分別發生大型吊車拋錨，導致八里往淡水、五股往淡水、台北往淡水車流嚴重回堵達5、6公里，交控中心及轄區警局動員大批警力，耗費3、4小時才排除疏通車流。

    林碧芬說，目前並無其它替代道路，且正進行淡水河北側沿河平面道路施工，平日從早上7時至晚上7時車流量龐大，為避免大型工程吊車或其它大型機動車輛，行經該路段時拋錨或發生事故，影響通行，交通局已函請交通部公路局所轄監理單位避免核發平日7至19時段的通行證，以維護該路段車流順暢與行車安全。

    此外，若因重大工程或如救災等不可抗力因素需核發平日7至19時段的通行證，也應要求檢附緊急搶修計畫，內容包括派遣足夠噸數的拖吊車輛，以及前導與後衛交維車輛等，以利及時故障排除與交維所需。

    新北市淡水區紅樹林捷運站對向，日前因大型吊車拋錨，導致淡水大塞車。（交通局提供）

    新北市淡水區紅樹林捷運站對向，日前因大型吊車拋錨，導致淡水大塞車。（交通局提供）

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