雲林六房媽明年過爐至土庫 新臨時紅壇位置藏玄機

中華民國六房媽會特地邀請30及15年前爐主鄭瑞雄、陳建彰與明年值年爐主林奕圳舉行薪火相傳儀式，象徵土庫股過港小爐代代相傳。 （記者李文德攝）

2024/09/14 13:53

〔記者李文德／雲林報導〕雲林六房天上聖母過爐是國家重要民俗之一，由5股34庄輪流值年奉祀，明年度將從斗南股過爐至土庫股，今土庫股臨時紅壇動土，千位在地信眾齊聚祈求動土順利，期待明年六房媽祖到來。值年爐主林奕圳透露，一向臨時紅壇找尋位置都不容易，這次土庫股新紅壇是地主主動向六房媽請願，過程相當奇妙。

六房天上聖母最大特色是有神無廟，由5股34庄輪流值年奉祀，每年神尊「搬家」儀式便是過爐，每年都吸引數萬名信徒隨香，場面壯觀熱鬧，5股有斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股及過溪股，5股又有許多小爐，有的村落要等數十年才輪值一次。其中土庫股又分為竹腳寮、土庫、過港小爐，每小爐15年就會輪值。

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2025至2026年將由土庫股過港小爐輪值，明年度將從斗南股烏瓦窯過爐至此，今臨時紅壇舉行動土典禮，雲林縣長張麗善、立法委員劉建國、丁學忠、張嘉郡及地方近千位民眾一同見證。中華民國六房媽會特地邀請30及15年前爐主鄭瑞雄、陳建彰與明年值年爐主林奕圳舉行薪火相傳儀式，象徵土庫股過港小爐代代相傳。

林奕圳表示，在尋找臨時紅壇一向都不容易，都需要幾經波折才到覓得好地點，他向六房媽祖祈求時，得到了「與其求別人，不如讓人家主動」的暗喻。很巧的是，新建紅壇之處的地主，也曾向六房媽請願，願意提供土地興建，才讓選址一事圓滿落幕。2025至2026年六房媽臨時紅壇就靠近78快速道路相當便利，屆時歡迎各地信眾參拜。

張麗善表示，宗教信仰更是穩定人心、安定社會重要力量，特別是六房媽「無固定寺廟」，採過爐方式輪替，更加凝聚5股34庄頭信眾的向心力，也能看見大家對於對六房媽過爐的用心，共同成就過爐盛事。

2025至2026年六房媽土庫股臨時紅壇今上午動土，眾多貴賓與地方民眾共同出席見證宗教大事。（記者李文德攝）

2025至2026年六房媽土庫股臨時紅壇今上午動土。（記者李文德攝）

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