北農上市見面會 千份大甲芋頭水餃及芋角鮮肉丸秒殺

大甲農會於北農果菜市場辦芋頭水餃及芋角鮮肉丸品嘗會。（大甲農會提供）

2024/09/14 13:20

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大甲是國內芋頭大宗產地，今日凌晨大甲區農會在北農第一果菜批發市場辦理芋頭試吃品嚐上市見面會，今年的試吃品嚐會融入創新與美味，現場烹煮1000份芋頭水餃及芋角鮮肉丸，分享給北農供承銷人品嚐，品嚐排隊人潮更延綿數十公尺，嘗過的承銷人直呼好吃。

大甲區農會行銷及推廣本區的優質的農產品不虞餘力，總幹事黃瑞祥更連續3年親自帶領著農會的員工及產銷班班員連夜北上，到北農果菜批發市場，辦理大甲芋頭上市見面會，優質的農產品試吃及品嚐活動，將好吃的農產介紹給全國的消費大眾。

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黃瑞祥說，大甲芋頭因為有得天獨厚的氣候環境優勢，有東北季風的吹拂增加芋頭的香氣，灌溉用水是引入大安溪河流溪水富有豐富的礦物質及微量原素，芋頭種植的黑砂壤土，土壤深厚肥沃、有機質豐富、排水良好，是適度保水力的壤土，特別適合芋頭的種植，種植出來的芋頭口感佳、吃起來香Q綿密，香氣濃郁。

黃瑞祥指出，為了替消費者把關食安，在每位農友芋頭採收前，都會送國內認證檢驗中心做農藥殘留檢測，檢測通過才能採收，主要的是要每一位消費者吃的安心，也能吃的健康，今年也設計了精美的文宣發放給北農供承銷人，介紹大甲芋頭生長栽培流程，及聞名全國好吃原因，大甲地區芋頭的栽種技術可說是首屈一指，領先全國，不管是芋頭的質與量，都有一定的水準，產期高逹8個月，歡迎大家選購國產的優質農產品，品質安心又有保障。

大甲農會於北農果菜市場辦芋頭水餃及芋角鮮肉丸品嘗會。（大甲農會提供）

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