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年編10億推動食農教育 今論壇秀多元成果

農業部舉辦《食農教育論壇》，並找來學校設攤展現成果，南門國中學生向農業部長陳駿季介紹教學成果。（記者吳柏軒攝）

農業部舉辦《食農教育論壇》，並找來學校設攤展現成果，南門國中學生向農業部長陳駿季介紹教學成果。（記者吳柏軒攝）

2024/09/14 12:46

〔記者吳柏軒／台北報導〕農業部《食農教育法》111年實施，每年編列10億元推動，如今集結衛福部食安及教育部校園，加上地方政府、農企業、各團體等，展現2年來多元成效，農業部長陳駿季表示，希望持續讓民眾了解與關心農民、土地及食材，從產地到餐桌各個環節，未來盼更多企業加入支持，讓台灣農業永續。

農業部今（14日）在松山文創園區舉辦「食農教育論壇」，找來衛福部、教育部、各地政府代表，加上農業、通路、科技、營養、食品等多元領域產業共同參與，盼將食農教育從土地扎根，深入並落實到各式文化底蘊和生活型態。

陳駿季說：「民以食為天，食已農為本」，食農教育111年正式推動，內涵囊括衛福部的食安角度，以及教育部的教育體系，加上農業部主管的食材來源，政府年編2億元推動，如今已2年，各地都有許多成功案例，並公私協力，由地方政府輔導，第一線農民團體支持，很多農會更參與其中，讓每一道食材都能連結在地文化，民眾更能了解「從產地到餐桌」的每一個環節。

農業部農民輔導司科長郭愷珶指出，食農教育推動計畫第一期包含：建構整合資源，推動在地產銷、深化研究創新、培養均衡飲食等，目標是達到全民食農觀念，不僅產銷履歷驗證面積提升至9.6萬公頃、輔導134處農村推銷據點、高中以下課程融入食農百分百、大專開設2722門相關課程，編繪與製作教學手冊、農產品教材等，更將舉辦國家食農教育傑出貢獻獎，表彰並促進永續發展。

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農業部長陳駿季指出，食農教育目標是全民共創台灣農業永續，並非僅農業部責任，除了中央與地方合作，更期待企業及農民團體大力參與。（記者吳柏軒攝）

農業部長陳駿季指出，食農教育目標是全民共創台灣農業永續，並非僅農業部責任，除了中央與地方合作，更期待企業及農民團體大力參與。（記者吳柏軒攝）

農業部舉辦《食農教育論壇》，農業部長陳駿季參訪茶葉攤位，並品聞香氣、學習辨別。（記者吳柏軒攝）

農業部舉辦《食農教育論壇》，農業部長陳駿季參訪茶葉攤位，並品聞香氣、學習辨別。（記者吳柏軒攝）

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