抑制雜草、透氣佳！桃園推環保農膜 可自然分解

桃市推廣環保農膜使用，以可自然分解的紙類做成。（農業局提供）

2024/09/13 22:35

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市楊梅紫城農場今進行循環場域建置觀摩會，農業部桃園區農業改良場與市府共同推廣環保農膜使用，環保農膜是用可自然分解的紙類做成，不僅可減低農友的施作成本，也能提供作物更好的生長環境，栽植出更健康友善的食材，是對環境更好的重要農業資材。

楊梅紫城農場老闆女兒林淑雯表示，農場2公頃大，仙草種植面積約3分地，有機紙製的環保農膜可幫助農場種仙草時，抑制雜草生長，覆蓋在泥土上的紙膜，有助仙草緩慢吸收肥料，均勻生長，且透氣性也較好，同時仙草盤根力較強，收成完的後續清潔，紙模有就地分解特性，比起塑膠膜，較好清理，能縮減工時，降低人力。

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副市長蘇俊賓表示，桃園市種植瓜果類等的作業面積約215公頃，每年約需11.1噸的農膜來抑制雜草，以利作物生長，但傳統的塑膠農膜使用後回收不易，未妥善處理將造成環境負擔，今年農業局和環保局合作，首度在楊梅紫城農場推行紙膜栽種仙草，農業局也將於年底在楊梅休閒農業區舉辦的仙草花節中規劃二分地的仙草花田來試用紙膜，之後盼陸續推廣到各區、各項農作，並研議適當補助方案，共同打造桃園友善生態品牌。

桃園區農業改良場副場長傅仰人表示，為使友善農法更為廣泛使用，除了市府與紫城農場推行環保農膜試辦，減少廢棄農業資材外，農業部農糧署也積極輔導紫城農場，利用椰纖及牛糞等農業資源副產物，調配仙草、蔬菜的育苗介質，成本較低廉，經濟實惠，也具資源循環永續價值。

桃市副市長蘇俊賓（左二）說，桃市種植瓜果類面積約215公頃，每年約需11.1噸的農膜抑制雜草。（桃市新聞處提供）

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